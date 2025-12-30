Vinculan a proceso al periodista de Veracruz, Rafael León Segovia; fiscalía desestima acusación por ‘terrorismo’

El periodista Rafael León Segovia fue vinculado a proceso este martes “única y exclusivamente” por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública, y se descartó el delito de terrorismo por el que la Fiscalía de Veracruz lo había señalado.

En un mensaje, la fiscal general del estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, señaló que este 30 de enero se dio continuidad a la audiencia inicial y tras escuchar los argumentos de la defensa y al valorar los datos de prueba expuestos por esta Fiscalía, el juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores dictó el auto de vinculación a proceso por los cuales se continuará el proceso en contra del ahora imputado.

Al periodista Rafael León Segovia se le impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario por el lapso de un año.

La fiscal aseguró que: la “institución actúa con estricto respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, garantizando en todo momento el debido proceso a las personas involucradas, conduciéndose con estricta objetividad y sujetándose al tamiz jurisdiccional”.

El comunicador fue detenido el pasado 24 de diciembre y acusado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública.

Al dictarse la vinculación a proceso, el periodista dijo brevemente ante medios que la Fiscalía de Veracruz es quién está en su contra.

“La verdad estoy contento porque actuó conforme a la ley, aquí la Fiscalía es la que me odia, me detesta, por las cosas que he puesto que tienen su delito de poder y su evidencia”.