Vinculan a proceso al ‘R1’, pero no por el homicidio de Carlos Manzo

Un juez federal vinculó a proceso a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, así como a su colaborador Jesús Salvador Vela Salazar, alias “El Chuy”, el 7 de agosto de 2026.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a ambos por posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, en su modalidad de venta, además de posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El juzgador fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Álvarez Ayala y Vela Salazar permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras avanzan las indagatorias. Su situación jurídica respecto al asesinato del entonces alcalde de Uruapan aún está pendiente de definirse, pues esa causa se integra por separado.

Ambos fueron detenidos durante el operativo federal desplegado el 30 de julio del mismo año en Atotonilco El Alto, Jalisco, donde hombres armados atacaron a las fuerzas de seguridad. Durante esa acción murió Sergio Antonio Vela Salazar, alias “El Tohui”, identificado también como colaborador cercano del “R1”, y fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos de diversos calibres y vehículos.

Tras su captura, los dos imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que integró la carpeta con la que se solicitó la audiencia inicial.

El Gabinete de Seguridad considera a Álvarez Ayala uno de los principales mandos de “Los R’s”, organización relacionada con homicidios, extorsiones y tráfico de drogas, con presencia en Apatzingán, Uruapan y Morelia, así como en municipios de Jalisco. “El Chuy” ha sido identificado como colaborador de confianza del “R1” e integrante de esa misma célula, ligada al CJNG y con operaciones principalmente en Michoacán y Jalisco.

El nombre del “R1” ocupa un lugar central en la investigación por el asesinato de Manzo Rodríguez, cometido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en el Centro Histórico de Uruapan. Según las investigaciones del caso, habría dado la orden a Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, identificado como uno de sus principales operadores, para matar al entonces alcalde.

La audiencia en la que se resolvió la vinculación a proceso había sido aplazada en ocasiones anteriores. Las autoridades federales mantienen abiertas otras líneas de investigación relacionadas con integrantes del entorno del imputado.