El Gobierno del Estado de México confirmó que el enfrentamiento en Texcalpilla y Texcaltitlán entre pobladores y presuntos integrantes de La Familia Michoacana dejó 14 personas muertas y siete lesionadas.

En un informe a medios de comunicación, el Secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Téllez, dijo que del total de fallecidos, 10 presuntamente pertenecían al grupo delincuencial y cuatro son habitantes de la zona.

También se reportaron siete personas lesionadas, cinco de ellas serían parte del grupo dedicado a la extorsión y dos de ellos fueron extraídos por personas armadas del hospital en el que se encontraban.

La Fiscalía del Estado de México también confirmó que entre los fallecidos se encuentran tres objetivos prioritarios de la entidad, entre ellos alias “Payaso”, relacionado con emboscadas a policías en 2021.



Cronología: ¿qué pasó en Texcaltitlán, Estado de México?

En conferencia de prensa, la Secretaría de Seguridad del Estado de México detalló que los hechos violentos en Texcaltitlán iniciaron el jueves 7 de diciembre, el primero a las 11:00 de la mañana, cuando la Sedena recibió una denuncia sobre personas armadas pertenecientes a una célula criminal de la Familia Michoacana, los cuales estaban realizando actividades de extorsión y cobro de piso a los delegados de diferentes comunidades.

“En un operativo de la Sedena y Secretaría de Seguridad estatal decomisaron una cantidad importante de armamento con características de guerra, calibres de alto poder, ese mismo día a las 17:00 horas se anuncia presuntas acciones de cobro de piso en San Mateo Coapexco y se detectó a personas que hacían recolección de dinero en la comunidad quienes fueron detenidos”.

El viernes 8 de diciembre se reportaron detonaciones a las 12:14 horas y se identificó a personas que viajaban en camionetas, minutos después, una llamada al C5 informó que se trataba de pobladores enfrentando a presuntos delincuentes.

A las 14:50 la Fiscalía local inició una carpeta de investigación por cinco personas heridas por arma de fuego que llegaron a un hospital en Texcaltitlán, sin embargo, dos de ellas fueron sustraídas por un grupo armado. Y a las 15:20 llegó una fuerza de tarea a la comunidad y localizaron 3 vehículos calcinados y 14 fallecidos, 10 que presuntamente pertenecen a la Familia Michoacana y cuatro pobladores.

La dependencia detalló que a las 17:00 horas se logró el completo aseguramiento del lugar y a las 19:00 horas se instaló una mesa de crisis con autoridades locales y federales.

“Posteriormente, a las 21:51 horas se tuvo un alertamiento sobre que 30 integrantes de La Familia Michoacana se encontraban supuestamente reagrupando para iniciar un ataque, se desplegó un grupo de tarea pero no se encontró riesgo por lo que el alertamiento fue desactivado”.

De acuerdo con Andrés Andrade Téllez, titular de la SSC local, la presencia de las fuerzas de seguridad “evitó que se dieran nuevos enfrentamientos y disuadió cualquier posible agresión contra más pobladores”, también aseguró que los hechos de este viernes son consecuencia de una “situación regional que tiene muchos años gestándose”.

En su intervención, el Fiscal del Estado de México José Luis Cervantes, Martínez confirmó que entre los presuntos integrantes de La Familia Michoacana fallecidos está alias “Payaso”, uno de los líderes de la Familia Michoacana en la región sur del Edomex “y un par de sicarios de alto nivel, son tres bajas de objetivos prioritarios”, dijo.

Señaló que este grupo criminal tiene un antecedente directo con la acción sucedida en 18 de marzo de 2022 en en una emboscada en Coatepec Harinas, donde murieron 13 elementos de seguridad, ocho de la SSEM, cinco de la FGJEM.

Rigoberto de la Sancha Santillán, alias “Payaso”, está identificado como líder regional, “fue el responsable de los hechos del 2022 y contaba con orden de aprehensión; en el marco del cumplimento de ella, el 14 de junio del año pasado, un grupo de elementos acudieron a Texcaltitlán donde en la acción perdieron la vida 12 integrantes de grupo criminal”.



Delfina Gómez pide intervención permanente de las fuerzas de seguridad federales

Delfina Gómez, Gobernadora del Estado de México, explicó que desde que tuvieron conocimiento de los hechos, hubo comunicación entre los tres órdenes de gobierno y se realizó un amplio despliegue por parte de la Policía estatal, con apoyo de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar), la Guardia Nacional” y de la Fiscalía General estatal, “para mantener la paz y el orden”.

Sin embargo solicitó a federación que las fuerzas de seguridad tengan “presencia permanente” en la región para la protección de los pobladores.

Más de 12 horas después de ocurridos los hechos, la mandataria lamentó lo ocurrido, dijo que las autoridades ya se acercaron a los deudos e hizo un llamado a la población del estado a “unirse por la paz”.

“Estos hechos no nos paralizan, al contrario, reafirman nuestra determinación de mejorar las condiciones de seguridad en nuestro amado estado, tenga la plena seguridad de que seguiremos trabajando para que hechos como este no se repitan. Al sur del Estado de México les digo: no están solos, estamos con ustedes”, afirmó.