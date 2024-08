Por lo menos en 10 municipios de Chiapas la violencia ha impedido que niños y adolescentes inicien el nuevo ciclo escolar, expuso el periodista chiapaneco Isaín Mandujano, corresponsal de El Financiero y Chiapas Paralelo, en Noticiero Noroeste.

Desde el 20 de julio de 2021, el regreso a clases se ha visto afectado por la disputa de células criminales por el territorio, en municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Becujal de Ocampo, Siltepec, El Porvenir, La Grandeza y Motozintla, detalló.

“La clases están paralizadas por ya por tercer ciclo escolar consecutivo, el comercio se ha paralizado, la producción, es una zona muerta, es una donde incluso como periodistas no podemos llegar, porque el problema no es entrar si no es salir”.

Explicó que anteriormente, en Chiapas había un cártel hegemónico al que le quitaron su hegemonía, lo que dio inicio a la narcoviolencia, ya que la entidad tiene 650 de los 950 kilómetros de frontera con Guatemala, lo que significa que tiene la mayor parte del territorio por el que transitan todo tipo de personas y mercancías entre ambos países, entre lo legal e ilegal.

“A diferencia de la frontera norte, no hay un muro de contención, no hay la seguridad que se vive en la frontera de México con Estados Unidos, esta es una frontera de cristal, imaginaria”.

Indicó que si bien hay ocho cruces formales, hay 56 cruces informales donde se puede entrar de México a Centroamérica sin que haya autoridad.

Chiapas se ha convertido en una zona de desplazamiento masivo de personas, de reclutamiento forzado, desapariciones, ejecuciones y enfrentamientos, por ello, Mandujano indicó que poco a poco periodistas en Comalapa, Motozintla y Chicomuselo han dejado de escribir y publicar, al ser una situación que los pone en alto riesgo.

“Del 2000 a la fecha, en 24 años, tenemos 165 colegas, casi 170 asesinados y nadie quiere ser uno más en la lista, aunque ya en Chiapas tenemos tres colegas asesinados y uno más de ellos que está convaleciente ahorita por balazos en diferentes partes del cuerpo”.

En ese sentido, expresó que ha procurado hacer un periodismo cauteloso, con un manejo de la información responsable que no lo comprometa y exponga ante la situación de narcoviolencia que se vive en el estado.