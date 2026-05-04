Visita de Gabinete de Seguridad a Sinaloa es para coordinación: Sheinbaum Pardo

La asistencia del Gabinete de Seguridad a Sinaloa es para reunirse con la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, tras los ajustes en la administración estatal, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que aunque la Gobernadora era la Secretaria General de Gobierno y tenía información de las tareas de coordinación, el Gabinete se coordinará con ella.

“Que sepa el pueblo de Sinaloa que mantenemos todas las fuerzas federales y fortaleceremos la coordinación con la Gobernadora Interina y que el Gabinete federal esté presente”, manifestó.

Sobre la situación del ex Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expuso que se ha otorgado protección de seguridad tras hacerse un análisis de riesgo.