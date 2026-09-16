$!‘¡Viva la memoria de Carlos Manzo!’: Grecia Quiroz lo incluye en arengas del Grito en Uruapan

La Alcaldesa sostuvo que “mantener el silencio” nunca fue parte de la forma de actuar de su esposo y afirmó que tampoco será la suya.

Antes de iniciar las arengas tradicionales, Quiroz recordó que un año antes Manzo no encabezó la ceremonia porque, según dijo, decidió permanecer para proteger y cuidar a habitantes de Uruapan y “pidió ayuda que no llegó a tiempo”.

La Presidenta Municipal sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, dedicó la noche del martes 15 de septiembre un “grito de justicia” a su esposo, el ex Alcalde Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025 , y a las víctimas de la delincuencia, durante la ceremonia por el Grito de Independencia.

“Esta noche hago un grito de justicia por Carlos, por todas las víctimas de la delincuencia, por un Uruapan libre y soberano”, expresó ante los asistentes a la ceremonia.

Durante las arengas, Quiroz mencionó a Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Ignacio Allende, Aldama y Matamoros, además de proclamar vivas por México, Uruapan y la libertad.

Después incluyó a su esposo entre las personas y figuras a las que dedicó las arengas: “¡Viva la memoria de Carlos Manzo!”, exclamó, antes de lanzar también un “¡Viva un Michoacán en paz!” y cerrar con tres arengas de “¡Viva México!”.



Petición para que la FGR atraiga el caso

La ceremonia ocurrió siete días después de que Quiroz acudiera a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar formalmente que la institución federal atraiga la investigación por el asesinato de Manzo, al considerar que la participación de la delincuencia organizada da competencia federal al caso.

El 8 de septiembre, la alcaldesa explicó que buscaba que la FGR unificara las investigaciones y evitara que el expediente se fragmentara entre distintas instancias. También señaló que, a casi 10 meses del homicidio, consideraba necesario que la Fiscalía General de la República asumiera la indagatoria.

“Vine a solicitar a la Fiscalía General de la República que la carpeta de investigación de Carlos Manzo sea atraída”, declaró entonces.

Quiroz también sostuvo que, de acuerdo con la información que tenía disponible, la etapa de detenciones a nivel estatal prácticamente había concluido, por lo que consideraba que era momento de que la FGR asumiera el caso.

“Hay que dejar claro que yo creo que la carpeta hasta este momento ya está cerrada prácticamente. El mismo fiscal lo ha comentado, que el tema de las detenciones pues ya llegaron a su punto. Entonces, creo yo que precisamente es momento de que la Fiscalía General de la República atraiga el caso”, dijo.



Nuevas capturas de presuntos implicados

La solicitud de la alcaldesa se produjo mientras las autoridades han reportado nuevas detenciones relacionadas con el homicidio.

El 9 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la captura de Alexis “N”, identificado como operador regional de un grupo delictivo en Uruapan y señalado por Omar García Harfuch como la persona que habría asumido el liderazgo de la organización después de la detención de Jorge Armando “N”, “El Licenciado”.

Alexis “N” fue detenido en Zapopan, Jalisco, mediante una orden de aprehensión, en un operativo realizado por autoridades del Gabinete de Seguridad en colaboración con autoridades de Jalisco y con apoyo del Gobernador Pablo Lemus.