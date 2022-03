$!Vive Jalisco una jornada de violencia en los límites con Michoacán

Derivado de esto, el ayuntamiento anunció suspensión de clases para este viernes y pidió a los ciudadanos quedarse en sus casas.

Horas antes, un grupo armado asesinó a balazos a dos policías municipales de Jocotepec, y dejó lesionados a dos bomberos que atendían un accidente automovilístico.

El Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro atribuyó estos hechos de violencia a la violencia que se ha registrado en Michoacán.

“Entendemos que estos hechos exigen una atención inmediata, que desde ayer (jueves) se ha estado dando, con la atención de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y se va a evaluar cómo se va a reforzar la presencia de la Policía del Estado con operativos especiales en estos municipios”, informó el Mandatario.

“Vamos a estar muy atentos pero también es importante mandar un mensaje de tranquilidad a la población; no ha habido una afectación directa contra la población civil, no hay un riesgo que implique suspender clases; no hay autoridad municipal que tenga la facultad de suspender actividades”.