Volcadura de autobús en Zontecomatlán, Veracruz, deja 10 muertos y más de 30 heridos

La volcadura de un autobús de pasajeros en el municipio de Zontecomatlán, al norte de Veracruz, dejó un saldo de 10 muertos, entre ellos nueve adultos y un menor de edad; así como 32 personas lesionadas, de acuerdo con el Ayuntamiento.

El percance ocurrió cuando un autobús de la línea Conexión volcó y cayó a una cañada en la región de la Sierra de Huayacocotla, mientras se dirigía hacia la zona de Chicontepec, procedente de la Ciudad de México.

Tras el accidente, se activó un operativo de atención y rescate en el que participaron autoridades de los gobiernos de Veracruz e Hidalgo, así como voluntarios y habitantes de Zontecomatlán y municipios vecinos, quienes colaboraron en el traslado de las personas heridas.