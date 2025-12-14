Volcadura de camión urbano deja ocho personas muertas en Apodaca, Nuevo León

Un accidente protagonizado por una unidad de transporte público de la Ruta 611 Pesquería-Apodaca, dejó un saldo de ocho personas muertas y 16 lesionadas, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El siniestro se registró alrededor de las 16:56 horas en el kilómetro 24 de la carretera Miguel Alemán, específicamente en el entronque con el bulevar Aeropuerto.

Según el reporte oficial de Protección Civil de Nuevo León (PCNL), entre las víctimas mortales se encuentran cinco mujeres -incluida una menor de edad- y tres hombres. El conductor del camión, identificado como José Manuel Rosaldo Reyes, de 44 años de edad, murió en el lugar del accidente. Siete de los pasajeros fallecieron en el sitio del impacto, mientras que una octava víctima perdió la vida tras ser ingresada al hospital.

Las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) indican que el conductor perdió el control del vehículo debido al exceso de velocidad y a las condiciones de pavimento mojado por la lluvia. La unidad, marcada con el número económico 49, impactó contra el muro central de la vialidad y posteriormente sufrió una volcadura.

Elementos de la Cruz Roja, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y Protección Civil de Apodaca acudieron a la zona para atender a los heridos. De las 16 personas lesionadas, al menos cuatro requirieron traslado prioritario a centros médicos, siendo ingresadas en el Hospital General de Zona No. 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Hospital General de Juárez.

César Garza Arredondo, titular de la Presidencia Municipal de Apodaca, expresó su solidaridad con los deudos y aseguró que su administración acompañaría institucionalmente a los afectados. “La prevención y la responsabilidad son clave para evitar tragedias”, declaró el edil, quien exhortó a los operadores del transporte público a extremar precauciones ante las condiciones climatológicas adversas que se presentaron en la región.

La circulación en la carretera Miguel Alemán fue cerrada en el tramo del desnivel para permitir las labores de rescate y el levantamiento de los cuerpos por parte de los servicios periciales. Las autoridades estatales mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer las responsabilidades legales derivadas de este hecho.