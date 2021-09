Volver a las aulas: un severo reto para muchos en Coahuila

Texto y fotografías: Diego Santana El regreso a clases tuvo sus dificultades. Más del 30 por ciento de las 4 mil 98 escuelas en Coahuila carecían de las condiciones adecuadas. Muchas escuelas fueron vandalizadas o robadas durante la pandemia, situación que, junto con el aumento de casos de Covid-19 en las últimas semanas, complicó el regreso a clases de muchas escuelas y alumnos que no estaban listos para hacerlo. Maestros y padres de familia se siguen quejando de falta de servicios, instalaciones vandalizadas y robo de mobiliario. Semanario realizó un recorrido por tres planteles ubicados en la región lagunera, donde se observaron daños en las fachadas, mesas y sillas quebradas, animales y vidrios rotos. Aquí los testimonios de quienes se dicen preocupados porque los niños y niñas no pierdan más días de clases, pero también porque esto ocurra con las mejores condiciones posibles. Clases presenciales e incertidumbre El ejido “Rancho de Afuera” es un pequeño poblado en el desierto a 10 kilómetros de la ciudad de Torreón, Coahuila. Sus calles no tienen pavimento. Las casas miden unos 40 metros cuadrados de superficie. Y mientras el canto de los gallos recibe el amanecer, un grupo de mujeres acompaña a sus hijos, a pie, hasta la entrada de la escuela primaria “Presidente Lázaro Cárdenas del Río”. José Balderrama, director y maestro de quinto y sexto grado, apunta a la frente de los infantes con un termómetro infrarrojo que le prestó su esposa (maestra de otra escuela), para después compartirles gel antibacterial que compró con su dinero.

Áreas sin mantenimiento, robos y falta de servicios. Miles de escuelas no se encuentran en condiciones óptimas para el regreso a clases

Entre él y la maestra Mariana Romano, de primero y segundo grado, constantemente voltean hacia los lados para verificar que ningún trabajador de la Secretaría de Educación Pública o del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (Icifed) arribe al lugar. Tanto maestros como padres de familia están conscientes de que la escuela aún no tiene permitido abrir sus puertas al alumnado, pero insisten en que la salud mental de los niños se ve afectada y necesitan socializar. La profesora Flor Estela Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, dijo que 300 escuelas estaban listas para regresar a clases presenciales, luego de un diagnóstico realizado por la Secretaría de Educación Pública. En este estudio participó también el Icifed. Pero la escuela “Presidente Lázaro Cárdenas del Río”, junto con otras ocho escuelas ejidales, pertenece al sector cuatro, de la zona escolar 549. De las nueve escuelas, sólo tres tienen permitido regresar a clases presenciales, de acuerdo con la lista oficial. Y mientras los niños ingresan al plantel con sus uniformes, mochilas y cubrebocas hay un maestro ausente. Gustavo Hernández está en cuarentena en su hogar. Su esposa y él enfermaron de Covid-19. Además, durante el verano, la escuela “Presidente Lázaro Cárdenas del Río” sufrió el robo de los aparatos de aire acondicionado, de treinta metros de cable eléctrico, y de la bomba de agua que abastece los baños.

En la escuela Lázaro Cárdenas del Río se robaron la bomba de agua que estaba protegida por un candado y un cubo de cemento.

Se presentó una denuncia ante las autoridades municipales y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Coahuila (SEDU), pero hasta la fecha no ha habido solución. –La escuela estaba en pésimas condiciones y se lo advertimos a las madres de familia. El día 9 de agosto los citamos para ver cuál era la posibilidad de entrar a la escuela. Vinimos maestros, padres de familia. Les explicamos que nosotros no veníamos marcados para el regreso clases presenciales y semipresenciales. Podíamos volver dos días a la semana, pero estaba lleno de hierba, polvo y escombros. Animales muertos, arañas en las aulas y, por supuesto, el robo de aparatos y mobiliario –comentó Balderrama. En las vacaciones de verano de 2021 la escuela realizó un reporte de las condiciones de la infraestructura. Dicho reporte se mandó al Icifed en Saltillo, que junto con la SEDU son las encargadas de solucionar el problema de vandalismo y reestructuración de los centros educativos.

La falta de agua dejó inutilizados los bebederos que suministran agua potable a los niños y niñas, además de complicar el uso de los baños.

José Balderrama comentó también que recibieron un comunicado oficial por parte de la SEDU, en el que les recomendaba apoyarse unos a otros entre directores del sector, para dialogar con dueños de empresas locales o con los mismos municipios para pedir ayuda y así lograr que se reactiven las escuelas. Según el Icifed, de los 3 mil 200 planteles de educación básica que hay en Coahuila se reportaron 500 escuelas vandalizadas o con robos en su infraestructura física. Al respecto Higinio González, secretario de educación en Coahuila, informó que las mayores afectaciones se reportaron en los municipios de Torreón y Saltillo. Ahí se aglomera el número más alto de escuelas de nivel básico e indicó que se requieren aproximadamente 30 millones de pesos para restaurarlas. –La Secretaría de Educación se quiere deslindar de la responsabilidad. Nos obliga a no pedir ninguna cuota de inscripción, pero si no cobramos esa cifra a los padres, ¿quién nos la va a dar? ¿Quién va a reparar los daños? –sentencia José. Deja la escuela hasta que todo mejore Azucena Vázquez, de 31 años, es madre de dos niños, uno de tres y otro de ocho. Vive en la colonia Rincón de la Merced, al oriente de Torreón. Ella no quiere que su hijo mayor vuelva a la escuela primaria “Profesor Víctor García Carreño”. Durante toda la cuarentena ella estuvo encargada de apoyar a su hijo en tareas y trabajos y en dar pequeñas cuotas para la rehabilitación de la escuela. –Para empezar la escuela no está lista, los profes no están listos y nuestros hijos tampoco están listos. Los rateros se llevaron todo. No hay agua en los baños, no hay luz, ni aire. ¿Cómo quieren que mandemos a nuestros hijos así? –reclama Azucena.

La escuela “Profesor Víctor García Carreño”, al oriente de Torreón, tiene un alto índice de delincuencia, por lo que fue vandalizada.

En abril de 2020, a la escuela primaria “Profesor Víctor García Carreño” le robaron 12 aparatos de aire acondicionado, cable eléctrico y la bomba de agua. Además, le dañaron las chapas, ventanas y baños. Por si fuera poco está completamente grafiteada. Las bancas de los salones están rotas y hay hierba por todos lados. El director de la primaria, Eder Olivas asegura que pusieron una denuncia ante las autoridades. El trámite iba bien, hasta que la aseguradora de la escuela les pidió que los motores de aire estuvieran foliados y sellados, uno por uno. El inventario que tenían, sin embargo, venía en general bajo el nombre de “aparatos de aire”, en vez de venir por piezas como les solicitaron. Según el precio más barato en el mercado de los motores de aire, cada uno costaría, en promedio, mil 800 pesos. Siguiendo esta lógica, en total serían 21 mil 600 pesos por los 12 motores robados. –La solución es que alguien nos brinde el apoyo o que personalmente los docentes lo compren, cosa que no se me hace justa. Los padres dan una aportación súper mínima, 200 pesos en todo el año. Es meramente simbólico. Con lo cual estamos viendo primero arreglar la situación del agua (la escuela carece del recurso porque el tinaco se cayó de la azotea y se rompió.) Y luego ya los aparatos de aire.

Los ladrones se robaron 12 motores de los aparatos de aire, que en el mercado valdrían aproximadamente mil 800 pesos cada uno.

Por lo anterior, Azucena comenta: –Ahorita vine a despedirme de los maestros y a decirles que mi hijo no va a estar este ciclo. Se tomará un descanso. La verdad es que ya no podemos (tomar clases) en línea, no es lo mismo que estar en presencial. Y no creo que regrese pronto. Respecto al plantel, padres de familia y maestros aseguran que ellos pusieron dinero para arreglar el problema de los aires acondicionados, agua potable y baños. En lo que va del año 2021, según la SEDU, de las 4 mil 98 escuelas de todos los niveles que hay en el estado, 294 no cuentan con agua potable y 393 carecen de drenaje. –Desgraciadamente estamos olvidados. Se nos apoya con un galoncito de cloro, un pinol y “hágale como se pueda” –menciona la maestra de quinto grado, Blanca Martínez, con voz alta y grave–. Nuestra escuela está en un entorno donde la mayoría de los niños son de bajos recursos. Entonces tampoco hay aportación por parte de los padres de familia. El apoyo que nos dan (la Secretaría de Educación) parece chiste. Sólo dan órdenes desde la oficina, pero no vienen y se meten para apoyarnos en todo lo que está mal. –¿Cómo se sienten? –pregunta el reportero. –Estamos a solas –responde Eder–. Aquí los docentes se las tienen que arreglar para dar las clases con lo que tengan. De la educación mucho se dice mucho se dice de hacerla equitativa e inclusiva, pero poco se hace. Andamos poniendo de nuestro dinero, cosa que se me hace totalmente injusto. ¿Qué hay de la salud mental? Un tercer ejemplo es la escuela “Presidente Lázaro Cárdenas del Río” (se llama igual que la primera escuela mencionada), en el municipio de Matamoros, Coahuila. Tiene 330 alumnos y les robaron el cableado eléctrico, aparatos de aire acondicionado y computadoras portátiles. Además, están salones con poca ventilación por las ventanas selladas. Tiene bancos y mesas rotas. La parte externa de las instalaciones está grafiteada.

Además de vandalismo al interior, la escuela primaria Lázaro Cárdenas, en Matamoros, fue grafiteada por fuera y es fecha en que permanece así.