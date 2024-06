El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su felicitación a Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, virtual ganadora de la Presidencia de México, del proceso electoral del 2 de junio.

Durante la conferencia la conferencia de prensa matutina, expresó sentirse “muy contento”, porque entregaría la Presidencia a una mujer por primera vez en la historia de México, quien además, dijo, era la candidata más votada de entre todos los que había sido titulares del Poder Ejecutivo Federal.

“Es realmente un hecho histórico, estamos viviendo un momento excepcional, extraordinario, glorioso, yo me siento muy contento, estamos terminando nuestro mandato, me voy a retirar con muchísima satisfacción, voy a poder decir cuando le entregue la banda a Claudia, ‘misión cumplida y jubilarme’, y que quede claro, que se oiga bien y que se escuche lejos, terminado mi mandato me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política”, expresó.

“Ya hablamos ayer, la felicité. Estoy muy contento, porque imagínense lo que significa entregar la Presidencia a una mujer luego de 200 años desde que solo gobernaron a México hombres, desde que es una República federal, desde el primer Presidente de México Guadalupe Victoria, que fue Presidente de 1824 a 1828, desde entonces hasta el 2024, 200 años”, agregó.

“Es una mujer muy inteligente, muy inteligente, tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos, es doctora, tiene nivel de doctorado, es una mujer con convicciones que se formó en la lucha estudiantil, en la lucha por la democracia en México. Es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar, porque ya ha ocupado cargos [...] sobre todo una mujer honesta, que eso es importantísimo”, enfatizó.

“Ella está muy enterada de todo y, además, como lo dije, es muy inteligente. Sabe bien, por ejemplo, porque estuvo recorriendo todo el país, hizo una campaña intensa, visitó muchísimos pueblos, estuvo en las plazas públicas y estuvo recogiendo los sentimientos de la gente y también preguntando, indagando, sobre los proyectos, las acciones del gobierno, de modo que está muy informada”, comentó.

López Obrador reiteró, además, su emoción y orgullo por la actitud que el pueblo de México tuvo el 2 de junio y la forma en que los mexicanos se manifestaron en las urnas, haciendo valer sus libertades y reafirmando así su vocación democrática.

“Sí, confieso que estoy muy contento y orgulloso por la actitud de nuestro pueblo, la forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y reafirmamos nuestra vocación democrática, realmente es un pueblo ejemplar, ayer se demostró”, destacó.

“Participaron millones de ciudadanos, cerca de 60 millones de ciudadanos y, de manera libre, decidieron sobre el futuro de nuestro País, me dio muchísimo gusto el comportamiento de la gente, se reafirma que el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado, de los pueblos más politizados del mundo, muy inteligente, repito, un pueblo ejemplar, por eso me llena de orgullo ser el presidente de México”, dijo López Obrador.

“Quiero dejar de manifiesto que el pueblo es agradecido porque durante siglos los conservadores quisieron sembrar la idea de que el pueblo no agradece y no es así, el pueblo es bueno, es noble y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene”, advirtió el mandatario nacional.

Asimismo, el presidente adelantó que próximamente sostendría una reunión con Sheinbaum, ya que por ahora se encontraba “muy ocupada”, incluso dijo que era posible que realizaran algunos viajes juntos, para acordar el proceso de entrega-recepción.

“Y sí, vamos a encontrarnos aquí, y a lo mejor también, es posible que viajemos juntos, en algunas regiones del país, sobre todo para ponernos de acuerdo en la entrega recepción [...] Vamos a estar juntos y vamos a platicar mucho”, declaró López Obrador.

“Y que quede claro, que se oiga bien y se escuche lejos, terminando mi mandato, me jubilo y no vuelto a participar en ninguna actividad pública, política, ni asistiré a ninguna conferencia, no voy a asistir a ningún acto académico, a ningún acto político, ya terminó, está por concluir mi ciclo”, insistió.

“Ya ayudé en la transformación del País, como millones de mujeres y hombres que han venido luchando, muchos se nos adelantaron para conseguir una sociedad mejor, un México más justo, más libre, más democrático, más igualitario”, dijo López Orador, quien también planteó que en lo que restaba de su Administración, inauguraría obras pendientes y visitaría estados para concluir su reforma al sistema de salud.

“Ya voy a terminar, en estos menos de 4 meses que me quedan, obras que vamos a inaugurar, no podíamos hacerlo por la veda, todavía nos falta seguir hablando con la gente de otros temas porque también es buen momento para la reflexión y el análisis antes de concluir el mandato [...] tengo pensado visitar estados para izar la bandera blanca y garantizar el derecho del pueblo a la salud, que no es un privilegio, es un derecho, eso es un pendiente, ya lo iniciamos”, abundó.