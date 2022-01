$!‘Voy saliendo’ dice AMLO, sin cubrebocas y acompañado de secretarios

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que ya va saliendo del coronavirus , además de que señaló que ya no tiene síntomas que lo puedan preocupar y que no ha tomado medicamentos especiales para la enfermedad provocada por la variante Ómicron .

“Esta variante [ Ómicron ], produce síntomas muy leves, es el equivalente a una gripe. No tuve un tratamiento especial porque nunca he tenido calentura, ni dolores de cabeza, ni falta de oxigenación”, abundó el político tabasqueño.

“Todo normal, solo la ronquera, que por cierto ya se me está quitando y un ardor en la garganta que también ya está menguando, ya es cada vez menor. Me da mucho gusto porque esto significa que esta pandemia ya va de salida”, indicó, desde su oficina en Palacio Nacional, donde también se encontraban los titulares de las secretarías de Gobernación, así como de Hacienda y Crédito Público, Adán Augusto López Hernández y Rogelio Ramírez de la O, respectivamente.

“Yo con Paracetamol y aunque se rían mis adversarios, cuestionan al doctor [Jorge] Alcocer [Varela], porque dijo VapoRub, pues sí, cuando era niño mi mamá nos ponía VapoRub en el pecho y en las plantas de los pies. Bueno, esos remedios y miel en la garganta, con un poco de limón, y con eso sale uno adelante. Además, no están de más las caricias, nunca sobran, las caricias entre parejas, caricias a los hijos, con cuidado nada más en no contagiar, pero no hay gravedad”, afirmó.

“Todavía es pandemia, pero yo creo que con esta nueva variante no hay muchos riesgos, no van a aumentar las hospitalizaciones, hay hospitalizaciones pero no están aumentando mucho y lo más importante, no vamos a tener muchos”, destacó el Presidente, quien agregó que tras este periodo de contagio, el cual reconoció es expansivo, se regresará a la normalidad.

“Estoy trabajando guardando la debida distancia, está el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda y estamos hablando sobre la venta de Banamex, esto tiene que ver con una política de Citigroup de regresar a lo que originalmente era como banco mayorista y dejar la banca de consumo en todo el mundo”, indicó en el video que dura 15 minutos y 27 segundos.

“Pueden ser inversionistas mexicanos los que se queden con Banamex, regresar Banamex a México. Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo, él tiene ya Banco Azteca y yo creo que tiene los recursos suficientes de hacerlo”, agregó.

“Lo mismo podría pensarse de Carlos Slim [Helú], de Inbursa; de Carlos Hank González, de Banorte; de otros, me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían también junto con otros inversionistas reunirse para comprar el banco y debe de haber muchos otros”, expuso.

“Sí nos gustaría que se mexicanizara este banco [...] No está de más decir que esta operación dejaría también impuestos, miles de millones de pesos entrarían a la Hacienda pública, ¿para qué? Para el desarrollo del país”, confesó López Obrador.