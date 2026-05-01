Vuelca autobús turístico en Nayarit; deja 11 muertos y más de 16 heridos

Un autobús de pasajeros se volcó en la carretera de Amatlán de Cañas en Nayarit, dejando al menos 11 personas fallecidas y más de 16 lesionadas.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, seis personas perdieron la vida en el lugar del incidente y cinco más en hospitales.

Autoridades mantienen coordinación con el estado de Jalisco debido a que las víctimas son originarias de dicha entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo se salió del camino y cayó por un barranco mientras circulaba a la altura de Pie de la Cuesta.

En las labores de atención participaron también elementos de Protección Civil de Nayarit, así como corporaciones de San Marcos, San Juanito y Servicios Médicos Municipales de Tala.

La Fiscalía de Nayarit informó que en el lugar se encuentran elementos de la Policía de Investigación, agentes del Ministerio Público y peritos en coordinación con diversas corporaciones de emergencia y seguridad para realizar las diligencias correspondientes.

De las 11 personas fallecidas, hasta el momento solo han sido identificadas cinco de ellas: Margarita Gutiérrez Villegas; Alejandro Lozano Morales, de aproximadamente 47 años de edad y originario de Guadalajara; Mario Reyna Chávez; Paola Núñez Flores, de alrededor de 33 años; y Martha Gutiérrez, aproximadamente 62 años.

“Las labores de identificación continúan por parte del personal ministerial, peritos y Agentes de Investigación Criminal a fin de lograr la plena identificación de las demás personas”, señala el comunicado.

Asimismo, dieron a conocer el nombre de 16 personas lesionadas: Dereck Uriel Hernández Núñez, de 2 años; Valeria Núñez Flores, 22 años; Jonathan Uriel Hernández Corona, 28 años; Saúl Ríos Estrada, 23 años; María de Jesús Navarro Herrera, 42 años; Andrés Rodríguez Gutiérrez, 39 años; Jairo Jesús Rodríguez Navarro, 8 años; Luz Elena Mendoza, 25 años; Juan Millán García; María Guadalupe Reyes Gutiérrez, 35 años; Camila Jiseel Alcalá Reyes, 13 años; Alejandro Ibisaí Cuevas Osegueda, 12 años; Ruth Selene Osegueda Mejía, 45 años; y Rodrigo Rodríguez Gutiérrez, 38 años.

En redes sociales, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, también dio información al respecto del accidente, debido a que los afectados eran en su mayoría procedentes de Tlaquepaque.

“Ante el lamentable accidente en el municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit, de un camión turístico que llevaba familias procedentes en su mayoría de Tlaquepaque, quiero informar que 11 personas perdieron la vida y 21 más resultaron heridas y son atendidas en hospitales de Nayarit. Hemos mantenido comunicación en todo momento con el Gobernador de aquel estado, @MiguelANavarroQ, a quien agradezco por su solidaridad y apoyo en estos difíciles momentos para las familias jaliscienses que resultaron afectadas”, escribió en X.

“El @GobiernoJalisco asumirá los costos funerarios y de traslado de las personas fallecidas así como de la atención médica de quienes resultaron heridos. Mantendremos comunicación con las familias afectadas para garantizar que no les falte nada en esta complicada situación”.