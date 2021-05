Washington investigaba a Cabeza de Vaca; AMLO revela el oficio

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, este jueves 20 de mayo, que él no dio instrucciones a la Fiscalía General a la República respecto a la orden de aprehensión dictada por el juez federal Iván Aarón Zeferin Hernández, contra Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional aseveró que él no puede encubrir a nadie que esté implicado en un presunto delito.

“Es una cuestión que está tratando la FGR, que es independiente, que es autónoma, no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores, que esa es su doctrina, la hipocresía”, afirmó el político tabasqueño.

“Yo no puedo como titular del Poder Ejecutivo no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera, si al Gobierno que represento llega un oficio para que se entienda bien, con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo está la verdad, la justicia, y yo representa al Estado mexicano por encima de todo”, expresó el presidente.