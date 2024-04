Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, acusó al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, de filtrar el video de su hijo.

Ello en referencia a Juan Pablo Sánchez Gálvez, quien ofreció disculpas luego de que se diera a conocer un video en el que, estando alcoholizado, ofendió a trabajadores de un antro en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

”Un chavo como muchos, no estuvo bien lo que hizo, repruebo el contenido del video, seguramente alguien lo grabó y tuvo ese video guardado y pues yo no le creo en la campaña de enfrente que no tienen nada que ver. Claro que en su cuarto de guerra tomaron la decisión de sacarlo en este momento”, acusó Gálvez Ruiz.

“Y pues esa es la doble moral de salir y decir una cosa y por atrás hacer otra”, expresó durante entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en su noticiario matutino transmitido en Grupo Fórmula.

“Qué difícil es ser candidata pero qué difícil es ser mamá también. Yo creo que es más difícil ser mamá pero bueno, finalmente ha sido una experiencia brutal para Juan Pablo y yo estoy convencida que esto lo va a hacer una mejor persona. Uno aprende de estos golpes y lo que tienes que saber es levantarte”, insistió.

“Primero decirte que yo no le creo nada a Sheinbaum, de que ellos no quieren meterse con los hijos, eso salió del cuarto de guerra de ella, con toda la intención de bajarme la moral, pero no comparto el contenido, hay palabras discriminatorias, que debo trabajar con Juan Pablo, las he trabajado”, declaró Gálvez Ruiz en otra entrevista en la cadena MVS Radio.

Aunque afirmó que su hijo nunca fue alcohólico, ni drogadicto, admitió que Juan Pablo Sánchez Gálvez cometió errores en su juventud, como salir a antros, pero enfatizó que ya no estaba en esa etapa.

Asimismo, expresó su apoyo a la decisión de su descendiente, de retirarse de su campaña electoral.

“Nunca fue alcohólico, nunca fue drogadicto, eso es mentira, solo era un chavo que iba al antro [...] Ahorita se echa una cerveza, pero ya no va a los antros o si va, ya no se pone así. Estaba en una etapa distinta, no estaba en esa etapa, hace un año ni pensaba yo ser candidata. A lo mejor, acepto que fue un error [integrarlo en la campaña], ya se separó y la vida está llena de errores”, enfatizó.