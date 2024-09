Xóchitl Gálvez criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la noche del viernes 27 de septiembre se encontraron varios cadáveres dentro de una camioneta abandonada en Culiacán, pocas horas después de que el mandatario visitó El Rosario.

“Así se despide @lopezobrador_ de su gobierno: con un país bañado de sangre, con 200 mil mexicanos asesinados. Negar o minimizar la situación crítica nunca fue la solución. Los abrazos fracasaron y los balazos están más fuertes que nunca #Culiacán”, escribió.

Al mismo tiempo que se llevaba a cabo la última gira del Presidente López Obrador por Sinaloa, en compañía de la mandataria electa, Claudia Sheinbaum Pardo, un grupo delictivo abandonó una camioneta color blanca, con los cadáveres de varios hombres asesinados dentro y un mensaje pintado en un costado del vehículo.

La camioneta con los cuerpos sin vida adentro y las puertas abiertas, fue localizada en la calzada Heroico Colegio Militar, a la entrada del fraccionamiento Alturas del Sur, en el sector Jardines del Humaya, en la zona sur del municipio de Culiacán de Rosales.

Los cadáveres presentaban evidentes signos de violencia, pero hasta el momento ni la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, ni la Secretaría de Seguridad estatal reportaron mayores detalles del hallazgo

El abandono de la camioneta, con los cuerpos sin vida adentro, ocurrió de manera paralela a un discurso ofrecido por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el municipio de El Rosario. Al inaugurar una nueva presa, el político tabasqueño minimizó la situación violencia que prevalecía en dicha entidad, con el argumento de que no se debería estigmatizar a los sinaloenses.

“Y ojalá y se entienda que todos queremos vivir en paz y no se estigmatiza. Por eso estamos aquí, porque los de la Embajada de Estados Unidos sacaron una notificación [para que] no vayan a Sinaloa, que no vayan a Culiacán”, indicó el mandatario nacional, respecto a la alerta emitida por el Gobierno encabezado por su homólogo Joseph Biden, el 12 de septiembre de 2024.

En el cierre de su gira de transición, AMLO declaró que a su Gobierno le “duelen todas las pérdidas de vidas humanas”. Asimismo, anunció que las Fuerzas Armadas seguirían participando en los operativos de seguridad que se llevaban a cabo “para evitar los enfrentamientos” en dicha entidad.

“Bueno, aquí estamos nosotros para decir: ¿cómo no vamos a estar aquí?, y yo confío en que pronto las cosas vuelvan a la calma, porque durante todo el Gobierno no tuvimos ningún problema, fue en estos últimos días, en estos últimos meses, por una decisión que tomaron que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero”, agregó López Obrador, durante la inauguración de la zona de riego de la presa Santa María, en la localidad de El Rosario.

Por su parte, Sheinbaum Pardo evitó hablar respecto a la jornada violenta en la entidad, que afirmó “es tierra de hombres y mujeres trabajadoras” y destacó que su esposo, Jesús María Tarriba , es originario de la ciudad de Mazatlán.

Además, la Presidenta electa prometió continuar apoyando al actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien también estuvo presente en el evento, al asumir la presidencia el martes 1 de octubre de 2024.

“Vamos a seguir apoyando a Sinaloa. Si me lo permiten vamos a regresar porque ya hemos estado platicando con Rubén Rocha para informarles las obras, los proyectos que van a continuar en este grandioso estado de Sinaloa”, adelantó.

Por su parte, Rocha Moya pidió a la Presidencia de la República lograr la paz en dicha entidad, luego de que en los últimos 19 días se han reportado 118 asesinatos y 135 desapariciones forzadas.

“Hay personas y grupos que son generadores de violencia, aquí los estamos teniendo ahora, pero estamos teniendo la fortuna de estar teniendo al Presidente y a la Presidenta, que son muy solidarios”, dijo el gobernador, en su intervención.

“Con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional estamos combatiendo la violencia. Ya está pasando, no ha pasado, no quiero ser irresponsable [...] Quiero pedirles que nos apoyen para poder tener la paz”, agregó el mandatario sinaloense.