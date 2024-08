La ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, criticó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a quienes les dijo que es “antidemocrático e inconstitucional” que se pretenda desechar su demanda al señalar que no se cometieron violaciones a sus derechos político-electorales, durante los comicios del 2 de junio.

Argumentó que las intervenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en las conferencias matutinas están acreditadas en sentencias judiciales como que sí vulneraron su derecho a ser votada.

Gálvez Ruiz dijo que reconoce los resultados de la pasada elección, los cuales no le favorecieron, sin embargo, mencionó que eso no le exime reconocer que el proceso electoral no fue limpio, que se incumplió la ley y se vulneró la Constitución.

“Lo que una servidora está viendo es la sumisión de algunos magistrados del Tribunal que en lugar de resolver que esta elección ha sido la más inequitativa de los últimos años, prefiere quedar bien ante los ojos del inquilino de Palacio Nacional”, aseguró la senadora.

También lamentó que se haya declarado la posible caducidad de los procedimientos contra López Obrador por su intervención en más de 30 conferencias de prensa.

“El proyecto no se apega a la realidad, la elección presidencial no fue íntegra, hubo intervención del Gobierno. Hubo uso descarado de programas sociales y desvío de recursos”, agregó.