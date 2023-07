Abogados de Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del grupo parlamentario del PAN, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), al presidente Andrés Manuel López Obrador, por difundir, el día 14 del mismo mes y año, información fiscal y bancaria confidencial, respecto a su persona y de sus empresas: Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes (OMEI) y High Tech Services.

Durante una gira por Sonora, la aspirante a ser candidata a la Presidencia de la República en 2024, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la alianza “Va Por México” y que junto a grupos de ciudadanos conforman el Frente Amplio por México (FAM), declaró que teme por la seguridad de su familia, debido a los señalamientos que ha hecho el titular del Poder Ejecutivo Federal en su contra.

“Lo que me da temor es que alguien le haga algo a mis hijos pensando que tengo dinero, esa es la preocupación que tengo, que la gente crea que somos megamillonarios, como el presidente lo ha dicho y no lo somos. Somos una familia de clase media-alta, quizá, pero no somos megamillonarios. Es la preocupación que tengo, por la información fiscal”, indicó la senadora hidalguense, quien detalló que la denuncia es por violaciones al Código Fiscal de la Federación.