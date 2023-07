No obstante, para ambas empresas, antes citadas, los contratos con instituciones públicas representaron apenas una fracción de los mil 400 millones de pesos señalados por el presidente López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde La Paz, Baja California Sur.

De la segunda compañía, OMEI, la senadora panista no aparece como socia, ni en la representación legal, pero sí su hija Diana Vega Gálvez y su sobrina María Fernanda Flores Gálvez, como socias. De nueva cuenta aparece Teresa Sánchez Sánchez y Natividad Margarita Inclán Deloya como representantes legales, junto a Emmanuel León Orta.

“Presidente @lopezobrador_, anímese a arrobarme, no le pasará nada. Ahora déjeme le explico el perro oso que acaba de cometer: 1. Con este tweet y su documento deja evidencia que está usando todo el aparato del Estado para investigarme dolosamente por mi aspiración. Sígale, no le tengo miedo, no hay nada que ocultar”, contestó Gálvez Ruiz a la publicación del mandatario nacional en Twitter.

“2. Ha violado con esto una serie de leyes y, por ello, procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable. 3. Me queda claro que ni contar sabe, eso explica el porqué de los sobre costos de sus obras. Dijo que mi empresa recibió más de mil 400 millones de pesos del gobierno y según su propio documento no llegan ni a 80”, agregó la senadora panista.

“4. Ha dejado claro que le molestan las empresas formales y que ahora hasta de los negocios entre empresas quiere opinar. Confirma que prefiere las empresas patito de los elevadores del IMSS, los contratos de su prima Felipa, los sobres amarillos de sus hermanos y las casas prestadas a su familia”, insistió la legisladora hidalguense.

“Conmigo se topó con pared porque quien nada debe, nada teme. En el fondo lo único que demuestra es que no le gustan las personas que aspiramos a algo mejor, le molesta la superación personal y el progreso social. Lo bueno es que ya se va”, finalizó Gálvez Ruiz.