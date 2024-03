“Necesitamos castigos ejemplares a quien delinca, no hay de otra. Y yo estoy hablando de personas sentenciadas, de criminales de alta peligrosidad, hay cosas que no comparto con Bukele, definitivamente no las comparto —la separación del Congreso y todas estas cosas de la reelección fuera de la ley, no, no—, pero yo sí creo que ya basta que los ciudadanos vivan con miedo y los delincuentes se pasen y hasta un presidente salude a sus mamás, eso no estoy de acuerdo”, sostuvo en su conferencia de prensa.

Además de la prisión propuesta, otra de las medidas específicas contra integrantes de grupos criminales más violentos es el establecimiento de una aduana binacional con Estados Unidos.

“Sí creo que hoy las prisiones no son prisiones, hoy las prisiones no tienen el orden y el control que se requiere. Necesitas primero ordenar las prisiones, requerimos un nuevo modelo de prisión que haga que los delincuentes paguen sus delitos. Y me refiero a los peores delincuentes”, argumentó.

Gálvez no dio más detalles de su propuesta ni dónde sería construida, pero argumentó que delincuentes se han fugado de los actuales penales federales.

“Estamos hablando de una primera prisión donde se pongan a los peores criminales... (...), esos criminales deben recibir un castigo ejemplar. Hoy los penales no son penales que castiguen a los verdaderos delincuentes”, insistió.

La candidata opositora argumentó que muchas de las personas detenidas se oponen a ser extraditadas a Estados Unidos precisamente por la diferencia de prisiones entre un país y otro.