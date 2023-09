Durante una conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena confirmó que la CNHJ ya había recibido la impugnación interpuesta por el ex canciller y su equipo al proceso partidista, la cual descartó que se tratara de un amago por parte del ex titular de la SRE.

Gálvez Ruiz señaló que en el Frente Amplio por México “hay corazón, acá no vemos a las personas como votos, acá las vemos como corazones y si Marcelo, después de lo que le pasó, porque sí es clarísimo que había miles de ‘espectaculares’, que había toda una operación de los ‘servidores de la nación’, que estuvieron trabajando en los lugares donde se iba a levantar la encuesta, es clarísimo que la ‘línea’ era, desde hace por lo menos un par de años, favorable a Claudia, pues sí evidentemente él no tuvo con qué defenderse”.

Xóchitl Gálvez señaló que Marcelo Ebrard tiene “medio pie” fuera de Morena, después de que el ex Canciller condicionó su permanencia en el partido si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resuelve o no la impugnación que presentó contra el proceso de selección de la Coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, en la cual resultó electa Claudia Sheinbaum.

“Lo que le vamos a decir a la Comisión que sea muy rigurosa en la revisión de esta impugnación, de todos los documentos que se han presentado acompañando en anexo a esta impugnación y que se revise en serio y a profundidad estos alegatos”, enfatizó Delgado Carrillo.

“Yo le voy a pedir a la Comisión que revise con mucho cuidado esta impugnación que la tomo con mucha seriedad y que haga una revisión profunda de todo lo que ha entregado Marcelo Ebrard y su equipo, que se actúe con mucha responsabilidad en la dictaminación de esta impugnación”, insistió.

El ex titular de la SRE destacó que Ebrard Casaubón estaba en su derecho de hacer esta impugnación, por lo que confío en que no se iría de Morena, tras la resolución de su impugnación.

“De manera leal al movimiento está recurriendo a la instancia interna en esta queja, entonces eso también hay que valorarlo por parte del ex canciller”, subrayó.

El dirigente nacional de Morena confirmó que el domingo 10 de septiembre de 2023, que se reunió con un grupo de diputados federales que apoyan las aspiraciones de Ebrard Casaubón, para aclarar que el partido iba a actuar “con institucionalidad, con respeto y con fraternidad”.

“Yo quería que tuvieran esa seguridad, que no les vendieran el cuento de que los van a perseguir, de que ya no tienen posibilidades en Morena, no, y tampoco levantarles falsas expectativas, de decirles: ‘les ofrecemos esto para que se queden’, no, militantes en las mismas condiciones, que todas y todos, el proceso interno ya pasó, que tuvieran esa seguridad”, explicó Delgado Carrillo.

Respecto a seguir insistiéndoles dichos diputados federales a que no se vayan del partido, el dirigente nacional de Morena aseguró que siempre haría dicha convocatoria “hasta, como dicen por ahí, el límite de la dignidad”.