“Hace unos meses me decidí a llevar a cabo esta manifestación y de la mano de una gran red de ciudadanas y ciudadanos, que son los que hoy nos encontramos aquí, recolectar zapatos usados, un par por cada menor que perdió la vida víctima de la violencia en nuestro país”, dijo Cruz.

En la protesta, la candidata presidencial fue nombrada como “vocera” de las víctimas por parte de Karla Cruz, quien destacó que cada día son asesinadas en promedio siete niñas o niños.

La joven aseguró que no buscaba politizar esta causa ni revictimizar a las infancias, sino visibilizar la problemática que para muchas familias es enorme. Defendió que no se trataba de un acto electoral.

“Esto no es un evento político, no es un mitin que forme parte de la agenda pública de Xóchitl como candidata, por eso no hay invitados ni hay una sola silla... (...) creemos que en el marco del Día de las y los niños al menos en nuestro país hay muy poco por celebrar”, afirmó.

Cruz dijo a la candidata presidencial que la decidieron invitarla como su vocera por haber mostrado una sensibilidad por los derechos de las infancias.

Pese a lo señalado por Karla Cruz, la actividad sí formó parte de la agenda pública de la campaña de Xóchitl Gálvez.