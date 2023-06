Xóchitl Gálvez Ruiz, Senadora del PAN, acudió a Palacio Nacional, para intentar ingresar a la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador y ejercer su derecho de réplica, pero no le abrieron la puerta de la calle de Moneda.

La Senadora llegó a las 05:45 horas a la Plaza de la Constitución o Zócalo de la Ciudad de México, donde la esperaban decenas de reporteros, así como alrededor de 50 manifestantes a favor y en contra.

La legisladora tardó más de 25 minutos en intentar llegar hasta una de las puertas del Palacio Nacional, ya que los manifestantes buscaron impedir el trabajo de los medios de comunicación y el paso de Gálvez Ruiz.

“Tengo algo importante qué decirle al Presidente” dijo la Senadora varias veces, luego de que llegó hasta la puerta de la calle de Moneda y tocó en repetidas ocasiones, sin embargo, no hubo respuesta a su llamado.

“El derecho de réplica se ejerce en el mismo lugar, no se ejerce en un medio distinto y este derecho lo tengo que ejercer en ‘la mañanera’. Tarde o temprano se va a ejercer este derecho porque es un derecho que está en la ley”, dijo Gálvez Ruiz.

Antes de retirarse del lugar -tras una hora y diez minutos-, la legisladora lamentó que el Presidente haya ignorado una orden judicial y prefería encerrarse en Palacio Nacional, en lugar de cumplir su palabra, por lo que dijo que pensaba que López Obrador le “tenía miedo a las mujeres”.

“Me tuvo miedo”, indicó Gálvez Ruiz, quien aprovechó para mostrar una pancarta que decía “no le saque Presidente” y leer un comunicado en el que insistió que no fue a hacer “show” ni a cumplir un capricho, sino a ejercer un derecho.

“Lamento que el Presidente ignore una orden judicial y que no cumpla su palabra y se encierre en su palacio, como siempre las puertas están cerradas a los ciudadanos, no vengo a reclamar o montar un show no vengo a pedirle ni una pizca de su popularidad, vengo a reclamar respeto, respeto a la ley, a los otros poderes y respeto a los ciudadanos que no pensamos como él”, enfatizó.

Gálvez Ruiz reiteró que Palacio Nacional “no es un antro” para que el Mandatario haya declarado “nos reservamos el derecho de admisión” y afirmó, que hasta ese momento, la Presidencia de la República no había interpuesto ningún recurso para oponerse al fallo judicial que le permitía ejercer su derecho de réplica.

Explicó que corría el plazo de 10 días, en los cuales, el Presidente aún podía interponer un recurso legal en contra de la decisión del juez y advirtió, que, de lo contrario, si todavía no se le permitía la entrada entonces, el amparo quedaría firme y, hasta entonces, se incurrirá en un desacato.

La Senadora obtuvo una resolución judicial para acudir a la conferencia de prensa presidencial y defenderse de una acusación que López Obrador lanzó en su contra el 5 de diciembre de 2022, en la que el Mandatario nacional aseguró que Gálvez Ruiz buscaba cancelar programas sociales.

“Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores”, dijo López Obrador, en referencia a una participación de la Senadora en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco, en la que participó en la mesa “Mujeres en el poder: el rumbo de México”, el 28 de noviembre de 2022.

El 9 de junio de 2023, la Senadora envió una carta a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, advirtiendo que acudiría a Palacio Nacional, lo que fue desestimado por el propio López Obrador, quien dijo que no se le daría acceso a su conferencia de prensa matutina.

“Es una jugarreta, de verdad de muy bajo nivel, muy vulgar, porque lo que están buscando los abogados y Claudio [X. González Guajardo], y este bloque conservador y corrupto es que les da el amparo y yo diga no, ‘ah, incumple el amparo, no respeta el Estado de Derecho’, no es así. Es un proceso legal y pues nos reservamos el derecho de admisión”, indicó el Presidente el 8 de junio.