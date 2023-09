Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata a la Presidencia de la República por el Frente Amplio por México- reconoció que plagió al menos seis párrafos de su trabajo con el que se tituló como Ingeniera en Computación, por la Universidad Nacional Autónoma de México.

No obstante, minimizó las acusaciones y dijo que sólo tomó “seis párrafos”, de un trabajo que en total incluyó 77 páginas. Asimismo, se defendió diciendo que de cara a las elecciones del 2 de junio de 2024, buscarían atacarla por todos los frentes.

Gálvez Ruiz dijo que en el caso del trabajo que presentó para obtener su título profesional, en los párrafos que tomó “no hay autores”, porque “son manuales técnicos de los equipos que están instalados”.

Además, pidió que no la compararan con el caso de la Yasmín Esquivel Mossa, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque “son dos cosas distintas”.

“La verdad de las cosas es que yo mi título lo obtuve por experiencia profesional y ello se trata de presentar casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera. Lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo del programa de cambio climático del Gobierno, pero es obvio que me estoy refiriendo a ello”, señaló.

La virtual candidata presidencial sostuvo que lo que ella presentó “fue un informe donde se toman algunos párrafos por ejemplo del Programa de Cambio Climático del Gobierno, [pero] es obvio que estoy refiriéndome al Programa de Cambio Climático”.

“También tomé referencias técnicas de equipos muy específicas y hay un párrafo por ahí, que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son seis párrafos de 77 hojas, donde lo importante es la experiencia profesional”, agregó.

No obstante, Gálvez Ruiz aclaró que lo que presentó fueron tres casos que vivió en su actividad profesional como ingeniera, “que fue lo que me valió el título, y lo que están sacando es mi informe, pero no es una tesis”.

“El esquema en el que yo me titulé no es una tesis, es un trabajo profesional donde informó sobre esos tres casos [...] Ya no saben qué inventar. Que bueno que me están buscando por debajo de la cobija. Realmente los edificios están construidos, ojalá este Gobierno me aprendiera y me copiara cómo hacer bien las cosas”, puntualizó.

Por último, aseveró que estaba consciente de que la iban a seguir atacando por todo lo que hubiera hecho o todo lo que dijera o hiciera.

“Que bueno, que le sigan, faltan 257 días y seguramente todos los días van a sacar algo [...] Ya dijeron que no soy indígena, que no vendí gelatinas, que mi casa no es mi casa y ahora que no soy ingeniera”, mencionó Gálvez Ruiz.

El usuario de nombre Bernardo Escalante -cuya cuenta en la red social X es @padron_09-, publicó, el mismo día, un hilo con capturas de pantalla, comparando numerosos fragmentos del trabajo de titulación de Xóchitl ante la UNAM y las fuentes originales. En dichas imágenes se pueden constatar abundantes plagios y citas incorrectas, así como una bibliografía incompleta.

La titulación se hizo bajo la modalidad de informe de actividades profesionales y el trabajo fue presentado por Gálvez Ruiz ante la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en 2010. El informe se titula “Diseño de Edificios Verdes e Inteligentes” y cita como asesora a la profesora María Jaquelina López Barrientos.

Además de párrafos copiados textualmente, en el trabajo presentado existen deficiencias metodológicas en los criterios de citación, así como en las referencias finales.

Los diversos plagios, incluidos uno de la página web Wikipedia, recurren a la modificación de algunas palabras del texto original, pero sin modificar lo central.

Además de que Gálvez Ruiz colocó en su trabajo párrafos textuales, sin usar comillas y sin mencionar la fuente original.

Al final del informe se encuentra una bibliografía que no contiene la totalidad de los documentos usados. Asimismo, algunas referencias se hacen a pie de página, mencionando otros documentos que no se colocan en la bibliografía final.