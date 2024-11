Xóchitl Gálvez anuncia que buscará crear un nuevo partido político ‘ciudadano’

Xóchitl Gálvez Ruiz anunció que estaba analizando la posibilidad de fundar un nuevo partido político.

En entrevista con el periodista Manuel López San Martín, durante su noticiero transmitido en la cadena MVS Noticias, la ex senadora de la República destacó la necesidad de una alternativa política distinta a los partidos tradicionales.

“Bueno, pues justamente hay la posibilidad de que un grupo de ciudadanos distintos, no los del PAN o el PRI, conformemos un partido político”, afirmó Gálvez Ruiz, quien también subrayó que su proyecto buscaría alejarse de las viejas prácticas políticas, priorizando la honradez y la rendición de cuentas.

Asimismo, Gálvez Ruiz mencionó la importancia de establecer un “derecho de admisión” para evitar la entrada de figuras controvertidas como Alejandro Ismael Murat Hinojosa o Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernadores de Oaxaca y Veracruz, así como ex militantes del PRI y del PAN, respectivamente.

“Con un mecanismo totalmente distinto, o sea, que rinda cuentas, que realmente esté cerca de la gente, que no sean los mismos transas”, dijo la ex legisladora, quien, sin embargo, aclaró que su propuesta no implicaba un rompimiento con las los partidos que la apoyaron en las elecciones.

“No salí peleada ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el PRD. Los respeto”, aseguró la ex funcionaria federal, quien, sin embargo, fue crítica con la falta de organización de dichos partidos políticos durante la jornada electoral del 2 de junio de 2024, destacando que solo lograron cubrir el 40 por ciento de las casillas con representantes, lo que, según ella, debilitó su capacidad para defender el voto.

“Hay quien cree que ganamos, pero con esa muestra, es imposible decir que ganamos [...] Entonces, si un partido político ya no es capaz de tener esa estructura electoral, pues quiere decir que algo está mal”, reconoció la ex candidata presidencial.

Gálvez también hizo referencia al caso de María Corina Machado Parisca, quien logró organizar a los ciudadanos para cubrir el 80 por ciento de las casillas, en un contexto adverso. Según Gálvez Ruiz, esto era un ejemplo de lo que podría lograrse en México, con una estructura ciudadana sólida y unida.

“Creo que llegó el momento de analizar. Sé que el Frente Cívico está haciendo lo mismo, y otras fuerzas también”, insistió la ex candidata presidencial, quien también enfatizó que, según ella, existía un clamor ciudadano por un cambio real en México. “Al menos en la calle, la gente sí me dice: ‘hagan algo nuevo’”, enfatizó.