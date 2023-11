Xóchitl Gálvez usa su confrontación con AMLO para iniciar precampaña

En un video publicado este primer día de precampaña, Xóchitl Gálvez utilizó varios de sus enfrentamientos con el presidente Andrés Manuel López Obrador para promocionar su carrera política.

Insistió en que como senadora votó a favor de que la pensión a adultos mayores y programas sociales estén en la Constitución.

“Esta es la puerta que toqué y que no me abrieron, pero millones de mexicanos me abrieron la suya”, dijo en referencia a Palacio Nacional, donde exigió al presidente derecho de réplica y su protesta marcó el inicio de su aspiración presidencial.

En el video, Xóchitl Gálvez también se mostró caminando por Tepatepec, Hidalgo, de donde es originaria.

“A los ocho años, aquí vendí las famosas gelatinas para ayudar a mi familia. Aquí está el Registro Civil donde trabajé. En un camión como este me fui del pueblo para buscar suerte en la ciudad”, dijo al visitar varios lugares de la comunidad.

En Ciudad de México se grabó en Iztapalapa, a donde dijo haber llegado a los 17 años para vivir sola, visitó la UNAM donde estudió una ingeniería y mostró lugares que marcaron su carrera política, como Los Pinos y la alcaldía Miguel Hidalgo.