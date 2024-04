Gálvez también demandó al INE que se haga una campaña intensa de comunicación en torno a los programas sociales , para que se diga claramente a la población que éstos no le pertenecen a ningún partido y que su permanencia no depende del resultado electoral.

Gálvez aseguró que el tiro de las cámaras era incómodo para ella, que los cronómetros fallaron y que, además, la presencia de Guadalupe Taddei y sus consejeros afines (Norma Irene de la Cruz, Rita Bell López y Jorge Montaño) sólo la distraían a ella, pues sólo a ella le quedaban de frente y los estuvo viendo durante todo el debate.

“El tema de la producción de verdad, el tiro de cámara que me pusieron a mí fue quizá el peor de todos, porque yo tenía que estar mirando hacia la puerta y luego tenía a los consejeros de este lado. Y tenía que estar pegada hasta la esquina de la mesa para que pudiera ver la cámara, nunca quedó claro cuál era mi cámara... en fin, creo que el no tener un monitor, por ejemplo, no permitía si te querías sonar la nariz, no había manera de saber si te estaban viendo o no...”, lamentó.

Aun así, la candidata panista aseguró que acudirá a los otros dos debates; pidió al INE corregir las fallas técnicas y dijo que mantiene su confianza en el arbitraje de la contienda electoral.