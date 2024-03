“Vamos a tener un Sistema de Cuidados para que las mujeres ya no tengan que quedarse a cuidar a los niños, a las personas con discapacidades y a los adultos mayores, de eso se va a hacer cargo el gobierno con el Médico en tu Casa y con el apoyo de las estancias infantiles ¡Vamos a trabajar por Querétaro!”, dijo ante cientos de simpatizantes que la acompañaron en el Estadio Olímpico de Querétaro.

Claudia se quedó callada cuando fue Jefa de Gobierno, cuestiona

Xóchitl Gálvez acusó a Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y el PVEM, de callar ante la eliminación de estancias infantiles y la disminución de recursos al fondo de infraestructura para los pueblos indígenas y afroamexicanos.

“Mucho de lo que puso ahí este gobierno lo quitó. Entonces no tiene la cara para decir que va a recuperar las cosas cuando se quedó callada como jefa de Gobierno. La verdad es que yo no le creo”, dijo la candidata del PAN, PRI y PRD.

Esto, luego de que Sheinbaum, durante la presentación de los 100 puntos para su programa de gobierno el viernes pasado, incluyó crear centros públicos de educación inicial para la primera infancia, y dar prioridad a las hijas y los hijos de las jornaleras agrícolas y a las trabajadoras de la maquila en el norte del País.

La candidata opositora criticó también una presunta propuesta de Sheinbaum de volver a instalar las escuelas de tiempo completo. Sin embargo, la morenista no se refirió al tema de forma literal aunque sí planteó extender de manera gradual los horarios de las escuelas primarias para enseñar educación física y artística.

“Yo nomás digo, ahora habla de recuperar escuelas de tiempo completo: ¿por qué no abrió la boca Claudia Sheinbaum cuando las quitaron? Habla de apoyar a los pueblos indígenas, ¿por qué no abrió la boca cuando quitaron el programa de infraestructura para los pueblos indígenas? Habla de cuidar a los niños, ¿por qué no abrió la boca cuando les quitaron las estancias infantiles”, cuestionó.

Gálvez lanzó esas críticas al final de un mitin celebrado en la capital de Querétaro, en el Estadio Olímpico, donde acudieron los líderes nacionales de PAN y PRD, así como exgobernadores de la entidad.