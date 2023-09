Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, confirmó la integración de las excandidatas presidenciales Margarita Zavala y Josefina Vázquez Mota, como parte de su equipo de campaña.

Josefina Vázquez Mota

Al concluir el evento “Democracia, humanismo y pueblos indígenas” celebrado hoy en las oficinas del PAN, Xóchitl Gálvez comentó que Vázquez Mota trabaja en el proyecto “Campaña sin candidato”.

Actualmente Vázquez Mota es senadora de la República perteneciente a la bancada del PAN para el periodo 2018 a 2024. Fue candidata presidencial del PAN en 2012 y perdió frente al priista Enrique Peña Nieto.

También fue secretaria de Desarrollo Social en la administración de Vicente Fox, de 2000 a 2006; y secretaria de Educación Pública, de 2006 a 2009, en la administración del expresidente Felipe Calderón. Después fue diputada federal por la vía plurinominal para el periodo de 2009 a 2011.

Margarita Zavala

En tanto, Margarita Zavala se integrará a la vocería en vinculación con la sociedad civil y mujeres, detalló Gálvez.

Zavala es diputada federal de la fracción parlamentaria del PAN para el periodo de 2021 a 2024. También participó como candidata a la Presidencia por la vía independiente y consiguió el umbral de firmas requeridas para obtener la candidatura; sin embargo, no participó en la jornada electoral de 2018, en la que triunfó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También se desempeñó como diputada en la Asamblea Legislativa para el periodo de 1994 a 1997.

Zavala es esposa del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien gobernó el país de 2006 a 2012.

En tanto, Emilio Álvarez Icaza confirmó que será vocero en materia de Derechos Humanos.

Xóchitl Gálvez invitará a Kenia Rabadán y Javier Lozano a su equipo de campaña

Asimismo, Xóchitl Gálvez explicó que este fin de semana se reunió con Santiago Creel, coordinador general de la campaña, para conformar la estructura del equipo, en la que también se prepara invitación para la senadora Kenia Rabadán y Javier Lozano.

“Este fin de semana estuvimos en una ‘encerrona’ con cercanos, con Santiago, delineando ya la estrategia, delineando ya la estructura de la campaña que le vamos a presentar a los partidos este fin de semana que viene, o sea, hay que hacer trabajo de escritorio, no es nada más salir a lo güey y ya presentar. Va haber voceros en varios temas, medio ambiente, energía, económico, seguridad”, comentó.

El primer bloque de voceros se anunciará esta misma semana, adelantó.

Mencionó que el senador Germán Martínez no aceptó la invitación a integrarse como vocero de la campaña debido a que tiene compromisos periodísticos.

“Germán me hubiera gustado, pero él tenía compromisos periodísticos a los que le interesaba seguir atendiendo, creo que lo lógico es respetar ese espacio. Hay algunas personas que me han dicho, la propia Lilly (Téllez), también trae un proyecto periodístico interesante. Entonces, habrá quien pueda, quien no pueda, pero lo vamos hablando uno por uno”, dijo.

Por su parte, Martínez comentó que seguirá apoyando a Gálvez en sus intenciones de ganar la Presidencia de la República, pero desde el lado ciudadano.