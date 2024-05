Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia por la coalición “Fuerza y Corazón por México”-, dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador era “un traidor a la Patria”, ya que, según ella, “entregó el País a la delincuencia”.

Recordó que López Obrador saludó a María Consuelo Loera Pérez, madre del capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el 29 marzo del 2020, durante una gira por la comunidad de La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa.

Asimismo, dijo que había liberado a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, durante el fallido operativo militar realizado en Culiacán, el 17 de octubre de 2019.

”Él será el traidor a la Patria, porque el que traicionó a la Patria es él. Él traicionó a los mexicanos al entregar el País a la delincuencia. Es un presidente que saludó a la mamá de ‘El Chapo’, que saludó a los delincuentes en Badiraguato las siete veces que fue y es un Presidente que liberó a Ovidio. Si hablamos de traidores a la Patria, él tendría que ponerse en primer lugar”, sentenció.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador declaró que la bandera era de todos los mexicanos, incluso, según él, de los “traidores a la Patria”.

Más de 200 organizaciones no gubernamentales que conformaban la llamada “marea rosa”, convocaron a un evento que se llevaría a cabo el domingo 19 de mayo, en el Zócalo de la Ciudad de México, al que acudirá Gálvez Ruiz.

“Para los del bloque conservador que están dale y dale que les quitamos la bandera, no, no no, la bandera es de todos, hasta de los traidores a la Patria, es nuestra bandera, es de todos los mexicanos”, afirmó López Obrador.

Explicó que su equipo de trabajo le informó las razones por las que la bandera no era izada en la Plaza de la Constitución cuando había manifestaciones. Refirió que en concentraciones anteriores, algunos participantes habían intentado bajar el lábaro patrio por la fuerza y habían dañado el mecanismo del asta.

”Yo no tenía todos los informes, no estoy culpando a los que se manifiestan que son opositores a nosotros, sino que hay otras manifestaciones en donde han querido bajarla y han roto todo el sistema de izamiento”, explicó.

Confirmó que ya había girado instrucciones para colocar la bandera la mañana del 19 de mayo y retirarla en la tarde de ese mismo día, una vez que hubieran concluido todas las actividades en el Zócalo de la Ciudad de México.

Aprovechó para recordar que, según él, en el pasado, cuando él estaba en la oposición, tampoco se izaba la bandera, ni se les permitía usar la Plaza de la Constitución.

Por otra parte, el Presidente de la República dijo que ojalá los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación resolvieran dejar su protesta en el Zócalo de la Ciudad de México, para evitar provocaciones con los asistentes a la llamada “marea rosa”.

”Yo creo que sí, yo creo que sí y ojalá los de la CNTE resuelvan dejar su protesta para evitar provocaciones, pero también estoy seguro que si deciden quedarse van a actuar de manera muy responsable, porque son muy responsables los maestros, las maestras y nosotros respetuosos del derecho que tenemos todos los mexicanos a manifestarnos, somos libres”, enfatizó.

Integrantes de la CNTE mantenían un plantón en el Zócalo desde el 15 de mayo. Un día después, integrantes de la Coordinadora se reunieron con el Presidente, a quien le entregaron un pliego petitorio, en el cual rechazaron el incremento del 10 por ciento que anunció para los trabajadores de la educación básica federalizada.

“Quiero agradecer, porque hay que ser agradecida, no debería haber sido motivo, pero sí le agradezco al Presidente que nos deje la bandera nacional el próximo domingo, no debería ser una petición, pero se había quitado la bandera y ya ayer se comprometió en que estará en esta gran marcha de los ciudadanos”, agradeció Gálvez Ruiz.