La candidata a la Presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, minimizó los resultados de la más reciente encuesta publicada por el diario Reforma que la coloca 24 puntos por debajo de su contendiente Claudia Sheinbaum, en las preferencias para las elecciones 2024.

Con un “no me quita el sueño”, Gálvez hizo referencia a la encuesta durante su encuentro con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Y resaltó que 47 por ciento de las personas encuestadas, de acuerdo con la metodología publicada, no respondió.

“Y luego de ese 47 por ciento, el 38 por ciento no ha decidido por quién va a votar. Y otro 12 por ciento de ese 53 por ciento que sí contestó, pues podría cambiar su voto y por eso estoy aquí: porque yo quiero que cambien su voto y que decidan por una opción que sí quiere un México unido y eso es lo que tengo que comunicar”.

Más tarde, en su casa de campaña, la candidata insistió en que tiene la certeza de que ganará la elección presidencial y atribuyó la negación al temor de perder programas sociales.

“Piensan que les pueden quitar su programa social porque el presidente usando todo su poder, usando los 20 mil servidores de la nación, le dice a la gente que si votan por la oposición les van a quitar los programas sociales”.

Otra de las justificaciones es que argumentó que la encuesta fue levantada del 6 al 12 de marzo y su campaña aún no permea entre el electorado.

“Esto se gana todos los días. Esto se trabaja todos los días. Lo que yo veo en la calle es un ánimo extraordinario”, mencionó. “Los que están muy preocupados, entonces, preocúpense por la encuesta y pónganse chambear. Denle, chambéenle. Pero si alguien cree que a mí me va a deprimir una encuesta, no me conocen. Soy cabrona, soy entrona, soy echada para adelante”.

Pese a resultados de encuesta Xóchitl Gálvez pide a empresarios sumarse a su campaña

La candidata de PRI, PAN, PRD pidió el apoyo explícito para su campaña.

A los empresarios los invitó a luchar por su campaña y “ponerse las pilas”. Aseguró que ella podía haberse quedado en su zona de confort como empresaria y hacer dinero pero decidió jugársela por las familias de los presentes. Les pidió convencer a sus empleados y a las personas de su comunidad, incluso les invitó a dejar a un lado sus compañías.

“Sepárense dos meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña”. Y añadió: “Los necesito, no timoratos, no miedosos. Pierdan el miedo o nos lleva el carajo”.

Una colecta ante poco apoyo de partidos

Al finalizar su participación en los Foros por la Democracia, Xóchitl Gálvez firmó el Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo y lanzó un llamado irónico. “¡Por ahí quien quiera donar un espectacular me avisa!”.

Xóchitl Gálvez ha hecho público su llamado al PRI, PAN y PRD a que amplíen el espacio que le otorgaron para difundir los spots de su campaña. Cada uno, se comprometió a darle la mitad de ese espacio, sin embargo, en estos días uno de los tres partidos ya aumentó a 70% ese espacio.

Sobre el tema, explicó que el coordinador de la campaña, Santiago Creel, negocia con los representantes de cada partido.

“Yo esperaba que estuvieran más espectaculares, pero bueno, no... Lo estoy poniendo en la mesa, ya se lo dije a los partidos y, al parecer, uno de ellos ya aceptó, hoy estamos 50/50 en comerciales y un partido ya aceptó 70/30”.

Gálvez anunció que lanzará una colecta para reunir recursos en dinero y especie para su campaña. Sin embargo, aún no define el mecanismo para no caer en irregularidades.