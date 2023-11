Xóchitl Gálvez Ruiz -virtual candidata presidencial por el Frente Amplio por México-, solicitó licencia al Senado de la República, para separarse de su escaño por tiempo indefinido.

La legisladora envió un escrito a Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado para que la licencia fuera efectiva a partir del 20 de noviembre de 2023, día en que iniciaría su precampaña por la candidatura presidencial de los partidos de oposición.

”Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción XIII; 11, 12 y 13, numeral 1 fracción V, del Reglamento del Senado de la República, respetuosamente presento a usted solicitud de licencia, por tiempo indefinido, para separarme del cargo que ostento como Senadora de la República, a partir del 20 de noviembre de este año. Expreso a usted y a quienes integramos la Cámara de Senadores mi reconocimiento por las consideraciones que he recibido en el desempeño de mis actividades legislativas”, señaló en su escrito.

La licencia beneficiará a Movimiento Ciudadano, debido a que la suplente de la senadora panista que asumirá dicho cargo será Laura Ballesteros Mancilla, militante de ese partido.

El 12 de noviembre, durante su quinto Informe Legislativo -llevado a cabo en el Monumento a la Revolución-, Xóchitl Gálvez recordó al finado Luis Donaldo Colosio Murrieta, al asegurar que millones de mexicanos aún seguían teniendo hambre y sed de justicia.

“Hace casi 30 años, en este mismo lugar, Luis Donaldo Colosio veía un México con hambre y sed de justicia. Hoy eso sigue siendo verdad, millones de mexicanos siguen teniendo hambre y sed de justicia”, declaró.

“A todos ellos, a todas ellas, les tenemos que dar respuestas y esas respuestas no están en el pasado” refiriéndose a las críticas de Andrés Manuel López Obrador contra gobiernos pasados.

Y citó al político Heberto Castillo: “No mires de donde vienes, sino a dónde vas”.

“Basta ya de la obsesión con la historia, ahí no está lo que queremos, los mexicanos no queremos vivir en el pasado”, insistió.

”Tratarán de dividirnos, mentirán, dirán mentiras sobre nosotros, pero sobre todo van a mentir sobre la realidad, no vamos a caer en su juego, pero que quede claro, tampoco nos vamos a dejar”, expresó.

”Tengo la certeza de la esperanza porque hemos dejado a un lado las diferencias y hemos puesto a México por encima de todos, esta es la hora de la verdad, la hora de los resultados, no de los pretextos, la hora de la realidad, no de las mentiras, la hora del activismo, no de la propaganda, es la hora de luchar con todo el corazón por nuestros padres, nuestros abuelos, por nuestros hijos y nuestros nietos”, abundó Gálvez Ruiz.

“Mexicanos me dicen que viven con miedo en todos lados. Basta de abrazos y no balazos. En seguridad yo he hablado de cabeza, corazón y carácter. No debemos dormir tranquilos mientras haya niños siendo reclutados por el crimen organizado”, expuso.

“Somos un solo pueblo y tenemos que jalar parejo. La gran pregunta: ¿Construimos un mejor país o nos quedamos como estamos? Yo estoy segura de que la gente merece más. Tú mereces más. Mereces tranquilidad, atención médica, una buena vida y un buen futuro. No podemos resignarnos a vivir con miedo”, agregó.

“Lucho y lucharé para que cada uno logre sus sueños. Esto no se trata de mí, se trata de ti, de todos ustedes. Les pido que la lucha sea lucha de diálogo, no de descalificaciones. Vayamos al encuentro con otro y conquistemos almas con la palabra y el corazón”, dijo Gálvez Ruiz.