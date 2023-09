Morena no hizo historia, afirma Xóchitl Gálvez

En su primer discurso como la candidata presidencial del Frente Amplio por México, la senadora panista arremetió contra el gobierno de la “Cuarta transformación”, al que criticó por no hacer historia, sino unirse para conformar una pandilla y dividir a la población.

“Quienes dijeron que juntos harían historia acabaron en pandilla, están juntos, pero no hicieron historia, porque la historia no se hace dividiendo, no se hace inculcando el odio entre los mexicanos, sino sumando, haciendo la historia se hace en la discordia, sino en la reconciliación”, dijo.

Gálvez también mencionó las tres cosas que hará y las que no, en caso de ganar la Presidencia de la República en 2024. Se comprometió a no dividir a la población con un discurso polarizante, sino por el contrario, promover la unidad entre los mexicanos; no recurrir a la ofensa ni a la descalificación; y por el último, planteó no engañar ni manipular a la gente, “les diré siempre la verdad, por dolorosa que sea”, prometió.

Ante sus miles de simpatizantes congregados esta tarde, recordó su “regla de oro: ni huevones, ni rateros ni pend...”.

En tanto, también prometió escuchar a la población, incluyendo a las voces críticas, “llegó el momento de hablar menos, escuchar y hacer más”, dijo; se comprometió también a un gobierno incluyente y respeto a todos los mexicanos, con lo que trabajará por los pueblos indígenas y grupos minoritarios, como los afromexicanos, a las mujeres, a la clase media y respetará la diversidad.