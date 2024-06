La ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, lanzó un reto al Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este se pronunció este jueves respecto a la iniciativa de la Senadora para nombrarlo “traidor a la patria”, tras su presunta intromisión en el proceso electoral.

“Señor Presidente, le tomo la palabra. Si en verdad está de acuerdo en que cualquier Presidente que intervenga en una elección sea sancionado por traición a la patria, pídale a los legisladores de Morena y sus aliados que aprueben la iniciativa que presenté ayer”, escribió la política en su cuenta de X.

Gálvez Ruiz instó al Mandatario nacional a pedirle a los legisladores de Morena, del Partido del Trabajo y Partido del Verde Ecologista de México que aprobaran la propuesta que presentó el 26 de junio en el Senado de la República.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, el Mandatario expresó que veía con buenos ojos la iniciativa de la Senadora, que pretendería sancionar con penas de prisión de hasta 50 años al Presidente de la República por involucrarse en elecciones.

Destacó que su administración había impulsado reformas para eliminar el fuero presidencial, permitiendo que el titular del Poder Ejecutivo Federal fuera juzgado por cualquier delito; sin embargo, también criticó a sus opositores, asegurando que estos buscaban el poder sin el respaldo del pueblo.

“Está muy bien, ya está [en la Constitución] que pueda ser juzgado el presidente por cualquier delito [...] Yo estoy totalmente de acuerdo, yo presenté la iniciativa [con la que se reformó la Constitución]. Está muy bien la señora Xóchitl”, enfatizó López Obrador.

“No soy igual que los no somos iguales. Yo soy demócrata. Ellos son partidarios de la oligarquía no de la democracia. Son como sepulcros, blanqueados, son hipócritas, en sentido estricto no son demócratas, ellos no quieren al pueblo, aunque vengan del pueblo, se le voltean al pueblo, se vuelven ladinos”.

La iniciativa que presentó Gálvez Ruiz buscaría reformar el Código Penal Federal y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con el objetivo de sancionar al Presidente de México por cualquier forma de injerencia en procesos electorales, designándolo como “traidor a la patria”.

La propuesta prevé penas de 10 a 50 años de cárcel y multas de hasta 3 mil UMAs (Unidad de Medida de Actualización), por la violación de las conductas especificadas.

“El Presidente @lopezobrador_ intervino a todas luces en el proceso electoral para favorecer a Morena y sus candidaturas. Por eso presenté una reforma al Código Penal para tipificar y sancionar como traición a la patria las conductas del titular del Poder Ejecutivo Federal, cuando estas violen la ley electoral. Nunca más una elección de Estado. Es momento de hacer valer los principios de imparcialidad y neutralidad en nuestro democracia”, indicó, un día antes, la política hidalguense.

Ese mismo día, durante una conferencia de prensa llevada a cabo desde la sede del Senado, Gálvez Ruiz afirmó que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fueron omisos ante las recurrentes violaciones a la ley en que incurrió el López Obrador antes, durante y después de las elecciones del pasado 2 de junio.

“A todas luces se mantuvo la intervención del Presidente López Obrador, antes y durante cada una de las etapas del proceso electoral para favorecer a Morena [...] El Tribunal electoral y el INE, fueron omisos. Era obvio que las conferencias mañaneras eran utilizadas para atacar a mi persona, para apoyar a su candidata”, agregó.

Según dijo la Senadora, a pesar de que se abrieron 55 expedientes, el TEPJF ha sostenido que no era posible sancionar al Presidente de la República debido a que constitucionalmente no contaba con un superior jerárquico y la Constitución no preveía medidas específicas de sanción.

“Ante esto es necesario reformar el Código Penal y la Ley General en Materia de Delitos Electorales para que estas conductas del titular del Poder Ejecutivo Federal sean tipificadas como traición a la patria”, manifestó Gálvez Ruiz, quien también explicó que el objetivo de su iniciativa era adicionar un artículo 123 bis al Código Penal y un artículo 5 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Ello con la finalidad de tipificar y sancionar como traición a la patria las conductas del titular del Poder Ejecutivo Federal, cuando estas violaran las leyes electorales, dentro o fuera del proceso electoral.

Según la propuesta, al Presidente de la República se le impondría una sanción de prisión de entre 10 y 50 años, si usara recursos públicos con la finalidad de incidir en el electorado para posicionar a un candidato o partido político. También si empleara recursos públicos para denostar, atacar, injuriar o atacar a un candidato, y cuando vulnere los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad electoral.