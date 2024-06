La ex candidata de “Fuerza y Corazón por México” a la Presidencia, Xóchitl Gálvez Ruiz, reveló que el 2 de junio, tras el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral de las elecciones celebradas ese día, Marko Cortés Mendoza, presidente del Partido Acción Nacional, le gritó.

Ello porque la política hidalguense felicitó por su triunfo electoral, vía telefónica, a la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, virtual ganadora de la Presidencia de la República.

Entrevistada por los periodistas Roberto Zamarripa y Carlos Loret de Mola, del diario Reforma y el medio digital Latinus, respectivamente, Gálvez Ruiz narró que cuando escuchó los resultados del conteo rápido por parte de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, pidió a su vicecoordinador de campaña, Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, comunicarse con Sheinbaum Pardo.

“Para mí [escuchar el resultado] es contundente. Sí, entiendo que mucha gente esté enojada conmigo, [pero] el conteo rápido está diseñado de manera matemática para que el resultado sea muy cercano a la realidad. Y en ese momento, para mí, el conteo rápido sí tiene una validez técnica absoluta, que no deja ninguna duda”, enfatizó.

“Yo le pido a Max que me comunique con Claudia, porque a mí me parece que, en una democracia, es tu deber reconocer tu derrota. O sea, es lo ético, es lo que debe de hacer un demócrata, y yo lo hago. Y lo hago convencida, le marco. Yo no le advierto que no haga pública la llamada. Ella hace pública mi llamada, la ve Marko Cortés y ya sube bastante enojado”.

La también Senadora panista afirmó que Sheinbaum Pardo le agradeció la llamada. Sin embargo, aclaró que no había pactado con los presidentes de los comités ejecutivos nacionales de los partidos de la coalición que la postuló, ellos el priista Rafael Moreno Cárdenas y el perredista Jesús Zambrano Grijalva, que ella no podía comunicarse con la candidata de Morena.

“Nunca dijimos que yo no podía llamarle a Claudia. Levantó la voz Marko, de manera innecesaria. Fue muy reiterativo. Estaba ahí Juan [Ernesto Pardinas Carpizo]. Había ocurrido con el primer debate. Su forma de decir las cosas es altisonante. Nunca nos mentamos la madre. Eso es falso. Yo nunca ofendo a una persona’’, relató la ex candidata presidencial de oposición.

Gálvez Ruiz también comentó que en su discurso, que daría frente a los medios de comunicación, reiteraría la felicitación a la morenista, pero Cortés Mendoza le exigió quitar dichas palabras, solo reconocer los resultados y advertir de la impugnación de la elección presidencial.

“Yo suelo escribir buena parte de mis discursos, y en ese momento Marko pide que se quite la parte de felicitar, y se arma ahí un debate fuerte. Yo creo que muchos hombres, al igual que el Presidente, tienen que aprender a manejar su masculinidad. Muchos hombres creen que gritando, que ofendiendo a las mujeres, resuelven los problemas”, dijo.

“Yo creo que también los hombres tienen que entender que las mujeres ejercemos la política de una manera distinta, y en mí, lo correcto, era felicitar a Claudia. O sea, no lo dudé. Eso no quiere decir que no señale toda la inequidad de la elección. Levantó la voz de manera innecesaria, y fue muy reiterativo”..

La ex candidata relató además que la noche del 7 de abril, después del primer debate presidencial, Cortés Mendoza también le gritó, argumentando que no podía felicitarse a alguien que había ganado ‘’una elección de Estado’’. Sin embargo, reiteró que no esperaba que el dirigente nacional panista se disculpara con ella por estos hechos.

‘’No bajó los brazos en la impugnación. La hago porque tengo pruebas de todas las maneras donde el Presidente me agredió y favoreció a Claudia [...] Él cree que está en lo correcto. Entonces, no, no, no, no lo va a hacer. Yo no me siento indigna porque yo hice todo el esfuerzo para ganarme los corazones de la gente. Tan es así que la gente sentía que podíamos ganar”, añadió la política hidalguense.

“No, ya no me la ofreció ese día. No me llamó después, porque yo podría entender que estaba enojado esa noche por la derrota. No, no esperaría una disculpa. Es su pensamiento, lo respeto. Yo esperaría que se hubiese disculpado por lo de Coahuila, por ejemplo”, dijo Gálvez Ruiz.

Por último, aseguró que recorrería el País para “limpiar su imagen” y para explicarle a la gente que tenía que reconocer su derrota, ya que, según ella, no era como el Presidente Andrés Manuel López Obrador o Morena, que exigían reconocimiento, pero habían sido incapaces de aceptar el triunfo en las elecciones a Gobernador en Jalisco o Guanajuato.

“No creo haber cometido un error como Marko lo cree. Llamarle a una mujer que ganó la Presidencia, y que además es la primera mujer que gana la Presidencia, pues creo que no estuvo mal. Yo no estoy arrepentida de eso”, indicó Gálvez Ruiz, quien aceptó que si la virtual Presidenta electa estuviera en la posición de escuchar, podría sentarse a platicar con ella acerca de las principales inquietudes entre los mexicanos, como la reforma al Poder Judicial de la Federación.

“Regresaré a los estados. Quiero limpiar mi nombre. El Presidente accedió a información confidencial para hacerle creer a la gente que yo fui corrupta. Yo no me he robado un peso en la vida. Eso debe quedar claro. Cuando yo llegué al gabinete de [Vicente] Fox, ya era empresaria. Fue complicado. No me encontraron nada en lo personal. Quiero dejar claro [...] No me retiro de la política. Seguiré activa”, enfatizó.

“Volveré a los estados. Quiero hablar. Decirles qué pasó. Que se reconcilien con la derrota. Quiero explicarles qué es el conteo rápido. Tenemos varias coincidencias, fuimos cercanas. Ella tendrá una prueba tremenda: la de la Suprema Corte de Justicia [de la Nación]. Yo haré una propuesta en tema de justicia. Sin dolo, sin odio.

‘’Estoy reconciliada con mi derrota, estoy en paz, estoy tranquila. No dejé nada. Trabajé todas las horas que se tenían que trabajar. Obviamente yo sabía que iba a una contienda inequitativa. Regresé al Senado para dar algunas batallas, como la intervención del presidente en una elección’’, insistió.

Por último, Gálvez Ruiz confirmó que el 13 de junio presentaría ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su impugnación para la nulidad de la elección presidencial.

Sin embargo, reconoció que la Sala Superior del TEPJF no anulará la elección presidencial, porque existía una “tremenda” diferencia en votos entre ella y Sheinbaum Pardo.

No obstante, indicó que lo mínimo que esperaba era que los magistrados le dieran una amonestación pública al Presidente de la República por su intromisión en el proceso electoral, ya que, según insistió, fue una elección de Estado.