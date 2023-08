Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República por el Frente Amplío por México, se reunió en Guadalajara, con el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, quien renunció a ser parte de Movimiento Ciudadano, del cual no era militante.

“Me dio mucho gusto recibir a mi amiga @XochitlGalvez, una mujer valiente por la que tengo un gran respeto. Como Gobernador del Estado dialogar con las personas que definirán el futuro de México, conocer su visión y exponerles la situación de nuestro Estado siempre será un ejercicio productivo. Estimada Xóchitl, esta será siempre tu casa”, escribió el Gobernador en redes sociales.

Esta fue la primera vez que la Senadora se reúne con algún Mandatario estatal que no fuera militante del PAN, al cual está adscrita en el grupo parlamentario en el Senado.

Gálvez Ruiz quien durante la noche de este jueves participará en el penúltimo foro regional del FAM, acudió, un día antes, a un encuentro con estudiantes y académicos de la Universidad de Guadalajara, donde aseguró que si lograba obtener la candidatura a la Presidencia de la República en 2024 buscaría a los militantes y dirigentes de MC.

“Llegado el momento, el próximo 3 de septiembre, si soy nombrada como coordinadora general del Frente Amplio por México, por supuesto que iré a buscar a MC ¡Por supuesto! Voy a tratar de construir el Frente más amplio posible, porque lo que nos une es mucho más que nuestras diferencias”, aseguró durante una conferencia de prensa, llevada a cabo desde Guadalajara.

“En este momento, soy totalmente respetuosa de lo que pase dentro de MC. No me gustaría contribuir de ninguna manera a que se sintiera que yo estoy tratando de interferir en alguna decisión”, aclaró, quien también destacó que aún no tenía un nombramiento oficial, por lo que ahora no podía sostener pláticas con ningún otro partido fuera de la alianza entre el PRI, PAN y PRD.

No obstante, aseguró que tenía una buena relación con Enrique Alfaro Ramírez y otras figuras de MC, incluso, dijo, que en su momento buscaría también al Presidente Municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

“El otro día subía en mis redes un video de los atardeceres, y pues hay un atardecer naranja, no es que no quiera, existe un atardecer naranja y existe un atardecer amarillo, existe un atardecer rojo y de repente hay un cielo azul. Hice un video y me decían ‘es un guiño a MC’, pues quizá sí, yo sí me veo con MC, pero hay que darle tiempo”, destacó.