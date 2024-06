Xóchitl Gálvez Ruiz hizo las paces con Marko Antonio Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panista, con quien acordó seguir trabajando y sumar esfuerzos para construir una oposición fuerte y propositiva.

La legisladora reveló que el día 2 de junio, tras el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), el político michoacano le gritó. Ello porque Gálvez Riuz felicitó, vía telefónica, a Claudia Sheinbaum Pardo por su triunfo electoral.

Entrevistada por los periodistas Roberto Zamarripa de la Peña y Carlos Loret de Mola Álvarez, del diario Reforma y el medio digital Latinus, respectivamente, la senadora del grupo parlamentario del PAN narró que cuando escuchó los resultados del conteo rápido por parte de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, pidió a su vicecoordinador de campaña, Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, comunicarse con Sheinbaum Pardo.

A través de su cuenta de la red social X, Gálvez Ruiz informó que conversó con integrantes del CEN panista, entre ellas la secretaria general del partido, Nohemí Berenice Luna Ayala, y su secretaria general adjunta, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo.

“Nos hablamos de frente, transparente y con la verdad. Les comenté que empezaré un recorrido por todo el país para agradecer a quienes se sumaron a este movimiento. La coincidencia es que debemos seguir trabajando y sumando esfuerzos para construir una oposición fuerte y propositiva que beneficie a los mexicanos”, apuntó.

“Me reuní con nuestra ex candidata presidencial @XochitlGalvez. Siempre serás bienvenida a tu casa, tu partido, donde te apoyamos con mucho entusiasmo. Vamos a seguir trabajando y construyendo para estar a la altura de lo que viene, en equipo con nuestros legisladores y de nuestros gobiernos. Esta lucha no termina y seguiremos en la defensa de nuestro país”, dijo, por su parte, también en X, Cortés Mendoza.

La reunión se dio un después de que la política hidalguense regresó a sus actividades legislativas en el Senado, en donde buscaría participar en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para presentar algunas iniciativas relacionadas con los procesos electorales.

El mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él no ofendió a la senadora. Ello luego de que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) responsabilizó a AMLO de cometer violencia política en razón de género contra Gálvez Ruiz.

Ello por la afirmación del mandatario nacional, que repitió en 11 ocasiones, de que la política hidalguense obtuvo la candidatura presidencial por decisión de un grupo de hombres. Sin embargo, al ser titular del Poder Ejecutivo Federal, la Sala Regional del TEPJF no dictó sanciones por el régimen especial de López Obrador, ni tampoco medidas de reparación, como su inscripción en el registro de violencia política de género.

“En lo primero, decir que yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso. No lo hago por principios, no ofendo a nadie y menos a una mujer, no sé de dónde salió eso [...] En una ocasión, en el (sic) instituto electoral tergiversaron, una consejera del bloque conservador, se atrevió a cambiar mis palabras, incluso hasta la sancionaron en el mismo instituto electoral [...] pero nunca he ofendido a la señora, no sé de dónde salió eso”, explicó López Obrador.