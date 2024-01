Xóchitl Gálvez respondió al reto de opinar respecto a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Claudia Sheinbaum había retaso el 14 de enero, a la política hidalguense, a decir su opinión respecto a la violencia e inseguridad durante los dos sexenios en que Acción Nacional estuvo al frente del Poder Ejecutivo Federal.

”Nunca han explicado la guerra contra el narco, habría que preguntarle [a Gálvez Ruiz] qué opina de García Luna, secretario que coordinó la supuesta guerra cuando hoy sabemos que es un narcotraficante preso en Estados Unidos”, dijo.

En respuesta al reto, la precandidata presidencial de la oposición señaló que Sheinbaum mejor le preguntara a Omar Hamid García Harfuch, ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), respecto a García Luna.

”Claudia, me preguntas qué opino sobre Genaro García Luna, la verdad, mi opinión no es nada positiva sobre él [...] Te reto a que le preguntes a Omar García Harfuch, que es cercano a ti, qué piensa de él. Ellos trabajaron muchos años juntos. Es más, creo que es hasta su mentor. Ahí me cuentas qué te dijo”, indicó la ex senadora, a través de un video publicado en su cuenta de la red social X.

Por otra parte, luego de participar en una reunión con integrantes de la American Society of México, Sheinbaum Pardo afirmó que no hacía falta que pidiera permiso para debatir con Gálvez Ruiz.

En su cierre de precampaña, la política hidalguense indicó a la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República, que se verían las caras en el debate rumbo a la Presidencia, si es que le daban permiso.

”Le vamos a ganar porque ella dice que México está mejor que nunca y eso vaya que es mentira. Así es que, señora Sheinbaum: si le dan permiso, nos vemos en los debates”, dijo Gálvez Ruiz.