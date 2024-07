Xóchitl Gálvez Ruiz señaló que sí estaba a favor de una reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), pero “sin odio, ni venganza”, que tuviera como prioridad la justicia para las víctimas del delito.

Durante su participación en los ‘Diálogos Nacionales sobre la reforma Constitucional al Poder Judicial’, Gálvez aprovechó para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum Pardo, mandataria nacional electa, escuchar a los expertos.

La también senadora se pronunció en contra de desmantelar la carrera judicial federal, porque, según dijo, era indispensable contar con conocimiento, experiencia y honestidad para ocupar los cargos de ministros, magistrados y jueces.

“La popularidad no es sustituto de la capacidad y el mérito. Yo lo digo claro y fuerte, que se escuche hasta Palacio Nacional: la experiencia no es igual a corrupción. No estoy de acuerdo que se elijan por el voto popular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], ni a los jueces y magistrados de la Federación”, enfatizó.

“Para tener la tan adecuada justicia para los mexicanos se requiere una reforma integral: uno, es necesario atender la prevención del delito con educación y justicia cívica, sino ordenamos las calles no podemos ordenar el país”, insistió.

“Ojalá, la virtual presidenta electa haga honor a su espíritu científico y escuche a los especialistas quienes llevan toda su vida estudiando los temas [...] En caso contrario los grupos de la delincuencia organizada podrían tener jueces del narco [...] Estoy abierta al diálogo porque quiero una reforma Judicial sensata, quiero el éxito de la futura presidenta porque si gobierna bien y para todos le va a ir bien al país”, abundó.

Sin embargo, la senadora reconoció que el Poder Judicial de la Federación no era perfecto, pero subrayó que sus defectos no justificaban que se le tratara como enemigo de la sociedad, porque no se justificaba la arbitrariedad, ni el abuso.

“Que quede claro no estoy diciendo que el Poder Judicial no se toca, pero nuestro deber es ponernos de acuerdo en una reforma para perfeccionarlo, no para destruirlo. Debemos construir un Poder Judicial que resuelva los conflictos de una vida en sociedad”, declaró.

Además, Gálvez destacó que no podría haber una reforma al Poder Judicial de la Federación completa, si no se reformaban los poderes judiciales locales o si a los jueces federales y locales no se les garantizaba independencia y autonomía para cumplir su deber.

Por otra parte, un día después de que Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN, pidió que se les ‘abra la puerta’ para dialogar respecto a la reforma judicial, la virtual mandataria nacional electa aseguró que “ya hay diálogo” y se fortalecerá al PJF.

“La iniciativa fue enviada al Congreso, particularmente a la Cámara de Diputados, y la propuesta decidió abrir este parlamento abierto y ahí es donde se está abriendo el diálogo con ministros de la Suprema Corte, con magistrados. O sea, sobre la reforma judicial, es el espacio de diálogo, que ya está abierto”, comentó Claudia Sheinbaum.

“Ella ya participó personalmente en los diálogos de la reforma judicial, ya hubo este diálogo. Entonces esta idea de que hay que reunirse con la próxima presidenta para cambiar una propuesta que ya se presentó, que fue parte del proceso de campaña, pues para eso están los diálogos en la legislación. El asunto es el objetivo que tiene este diálogo. Entonces, claro que no nos cerramos al diálogo, pero sobre la reforma judicial está el diálogo del Parlamento Abierto”, comentó.

Asimismo, la virtual presidenta de la República electa rechazó la advertencia de la ministra Piña Hernández, respecto de que la elección de juzgadores abrirá la puerta para que lleguen al cargo los más populares, no los más capaces.

“Eso es falso. La gente es inteligente, el pueblo sabe que cuando va a elegir a un juez o a un magistrado o un ministro de la Corte, cuál es el papel que va a desempeñar. No es una cuestión de popularidad, sino de reconocer que el pueblo puede decidir quiénes son sus representantes en el Poder Judicial”, aseguró.