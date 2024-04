“Lo que quisiera es mejor empleos, mejor pagados, por supuesto que sí al salario mínimo, pero me gustaría que nadie ganara el salario mínimo, que los mexicanos aprovecharán esta enorme oportunidad que tiene México para atraer empleos bien pagados, son empleos relacionados con la tecnología”, señaló la política hidalguense.

Al hablar de apoyos a grupos vulnerables y mujeres, la senadora con licencia señaló a Claudia Sheinbaum Pardo, al decirle que no tiene el carisma del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Claudia, no te equivoques. Tú presumes mucho a AMLO, pero no eres él. No tienes ni su carisma”, indicó Gálvez Ruiz, quien exhibió a fotografías de Sheinbaum Pardo con personajes que antes han militado con el PRI y el PAN.