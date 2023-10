Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, reconoció que el 50% de los mexicanos no la conoce pero que dentro de poco lo harán.

“No se preocupen si vamos 30 puntos abajo, 20 arriba, no se preocupen, lo que deben de saber es que el 50 por ciento del país no me conoce y me va a conocer bien”, dijo.

Durante un encuentro con el grupo de ciudadanos que apoya su candidatura, pidió ayuda para que dentro de poco, los mexicanos la conozcan bien.

Además dijo que no deben caer en la desesperanza ante los ataques.

“Yo los invito a que se activen, a que se pongan proactivos, a que no caigan en la desesperanza. Ellos van a crear toda una serie de rumores para bajarnos el ánimo y lo que nosotros tenemos qué hacer es no caer. Lo que quieren es que te deprimas, mándalos a la chingada”, remató.

La senadora dijo que no le preocupan esos números por ahora porque ella es una persona que gusta de hacer estrategias, por lo que está en una etapa donde prefiere analizar las cosas.

“Es una estrategia que va a recuperar a los mexicanos la confianza y la certeza de que este país ya cambió. Créanme que la esperanza ya cambió de manos. Y esa esperanza nos pertenece a todos nosotros. Sépanlo desde aquí”, dijo.

La “fuerza rosa” que arropa a Xóchitl Gálvez

Las organizaciones civiles que se manifestaron en contra de la reforma electoral y en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), conocidas como ‘marea rosa’ se transformaron en “fuerza rosa” en apoyo a la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México.

En el evento organizado en el salón Olmeca del Pepsi Center, las organizaciones civiles cerraron filas y arroparon a Gálvez.

Entre los asistentes estuvieron Claudio X González, Beatriz Pagés y Amado Avendaño, del Frente Cívico Nacional, así como el periodista Carlos Alazraki.

También estuvieron los integrantes del Comité Organizador que realizó el proceso interno que definió a Gálvez como la virtual candidata presidencial.

Durante el evento, Gálvez platicó con sus simpatizantes, quienes presentaron un mensaje en apoyo a la candidata y evidenciaron un problema en el país. Ella les contestó de manera personalizada a cada uno.

Aunque al arranque del evento había filas de sillas vacías, los organizadores estimaron la asistencia de mil personas.

En el mismo evento, la también senadora de la República anunció que el priista Enrique de la Madrid será el coordinador de todas las mesas de trabajo de su campaña.

Partidos arropan a Xóchitl Gálvez en evento ciudadano

Pese a que el evento era de corte ciudadano, Gálvez también estuvo arropada por Marko Cortés y Jesús Zambrano, dirigentes nacionales del PAN y PRD, respectivamente

Como parte de su equipo de trabajo, acudieron los senadores Emilio Álvarez y Gustavo Madero; su compañera del PRI, Claudia Anaya; y la diputada federal, Margarita Zavala.

Santiago Creel, coordinador de la campaña, reapareció públicamente después de su período vacacional en el que Gálvez presentó su primera crisis derivado de las acusaciones de plagio de su informe final para obtener el título de Ingeniería en Computación de la UNAM.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, no asistió al evento.