“Los reto a que la demuelan. Estoy segura que si me tiran mi casa, millones de mexicanos me van a abrir la suya [...] Que se haga público dónde vivo me pone en riesgo. Es una casa de clase media, no es una residencia, como el Palacio Nacional. Creo que como ingeniera y empresaria tengo derecho a tener una casa”, expresó la política hidalguense.

“La ley sí es la ley para mí, y yo los reto a que me la demuelan. Saben que estamos subiendo en las encuestas y eso los tiene muertos del miedo, ya me mandaron a todos sus voceros, a los gobernadores, al de Oaxaca [Salomón Jara Cruz], al de Sonora [Alfonso Durazo Montaño]”, acusó Gálvez Ruiz.

“Me van a echar montón, eso sólo demuestra que la orquesta de la ‘4T’ es dirigida desde Palacio Nacional. Hoy el presidente [Andrés Manuel López Obrador] me vuelve a mencionar en la mañanera y ya sabe que tiene una restricción”, enfatizó la política hidalguense, quien confirmó que ella otorgó la manifestación del permiso de dicha construcción, cuando fue delegada en Miguel Hidalgo.

“Por supuesto que si la manifestación es legal, no tendría por qué no darla. Yo no sabía, en ese entonces, que iba a dejar de ser delegada y que iba a comprar otra casa. Yo di muchas manifestaciones, que demuestre que es ilegal. No es ilegal. Ese predio está dentro de la ley, yo por eso los reto a que la demuelan y, si es ilegal, que la demuelan”, dijo la senadora panista, quien negó que existiera un conflicto de interés al comprar una casa de un fraccionamiento que ella autorizó.

“¿Por qué va a haber conflicto de interés? Si fuera ilegal, estoy de acuerdo. Romo estuvo de Delegado cuando se construyó, a él se le entregó la terminación de obra. ¿Por qué si era ilegal no la clausuró? Me tienen miedo, y yo los reto a que la demuelan. La casa es legal y la compré, una parte, con crédito bancario. Todo es legal”, señaló Gálvez Ruiz.

“¿Por qué no le vas a permitir a alguien si no es ilegal? Aquí no hay un metro ilegal, no hay nada ilegal. No hay conflicto de interés, porque el uso de suelo es legal [...] Que la demuelan y si quieren llevarse mi bici al corralón, también. Romo es un bandido y todo México lo sabe: dejó el Parque Mexicanito a la mitad”, abundó la legisladora hidalguense.

“¿No dice el presidente que soy una empresaria millonaria? Que no puedo tener una casa que vale 9 millones 700 mil pesos? es todo lo que tengo, entonces no hay dinero ilícito, lo que tengo lo he ganado producto de mi trabajo. El señor ya, como no le funcionó lo otro, ahora saca esto, pero bueno. Vivo en una colonia de clase media, no es nada extraordinario, y la compré con recursos lícitos”, aseguró la senadora panista.

Por su parte, la alcaldía Miguel Hidalgo -que encabeza Mauricio Tabe Echartea, quien milita en el PAN- confirmó, el mismo 13 de septiembre de 2023, que el domicilio particular que habitaba la senadora panista no contaba con Autorización de Uso y Ocupación, pero que esto no ameritaba que fuera demolida, y que en todo caso solo se aplicaría una multa económica al constructor y al Director Responsable de Obra (DRO).

A través de una tarjeta informativa, la alcaldía señaló que el trámite de Autorización de Uso y Ocupación era responsabilidad total, tanto del constructor como del DRO, quienes tenían la obligación de informar del Aviso de Terminación de Obra a la autoridad, para que fuera autorizado el mismo, según marca el Artículo 70 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

“El no realizar este trámite no amerita una clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, pues en la sanción sólo corresponde una multa económica, la cual se aplicaría al desarrollador y al Director Responsable de Obra (DRO); y no al comprador, según el Art. 70 del Reglamento de Construcciones para el DF”, señaló la alcaldía, que también precisó que el predio y la construcción cuentan con Registro de Manifestación de Construcción y el desarrollo, fue registrado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México (RPPyC).

Además, la alcaldía detalló que el inmueble habitado por Gálvez Ruiz contaba con Aviso de Terminación de Obra, con lo cual era posible protocolizar ante notario e inscribir en el RPPyC la compraventa. Por lo anterior, llamó a no desinformar, ya que, según dijo, “el desconocimiento de la ley no es un argumento suficiente para tratar de politizar los derechos de las y los vecinos de Miguel Hidalgo”.

“Este es uno más de los ataques contra Xóchitl [...] Está loco [Romo de Vivar Guerra], no se puede demoler una casa por lo que él dice. Lo que está claro es que esta casa se hizo bajo la Administración de Víctor Romo, por eso forma parte de los ataques de Morena contra Xóchitl Gálvez”, refirió Tabe Echartea, durante una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga Velandia, en Radio Fórmula.

“El presidente [López Obrador] está obsesionado con atacarla [a Gálvez Ruiz], por eso manda a Mario Delgado y a Víctor Romo para decir esto. Lo que está claro es que esta obra se construyó durante 2018, 2019, 2020 y la compraventa se hizo en el 2021, cuando el Gobierno era de Víctor Romo, y esa obra fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad”, indicó el alcalde de Miguel Hidalgo.

“¿Por qué no suspendió Romo si hubo ilegalidades? Por qué no clausuró, qué decisiones tomó él siendo alcalde de Miguel Hidalgo y ahora sale con este cuento. Les dio un ataque de desesperación porque están muy apanicados porque les ha ido muy mal, buscan generar una cortina de humo por el desastre del dedazo anunciado”, expuso el también militante del PAN.

“Es absurdo que pueda yo solicitar una demolición por lo que él está solicitando [...] No tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo, se va conoce la ley y que lo único que quiere generar es ruido mediático”, subrayó Tabe Echartea.

El CEE de Morena en la Ciudad de México exigió, el 12 de septiembre de 2023, a las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo -que encabeza Mauricio Tabe Echartea-, clausuren, resguarden y demuelan la “construcción ilegal”, como la llamaron, en la que habitaba Gálvez Ruiz.

El CEE de Morena en la capital de la República, señaló que el domicilio particular en el que vivía Gálvez Ruiz, contaba con Aviso de Terminación de Obra, pero no tenía el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no podía estar habitado.

Según el Comité Ejecutivo Estatal de dicho partido político en la capital de la República, el alcalde de Miguel Hidalgo -quien milita en el PAN-, debía solicitar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) el aseguramiento del fraccionamiento que contaba con cinco casas, entre ellas la que habita Gálvez Ruiz.

“Se debe sancionar al director responsable de obra (DRO) y, administrativamente, se debe revocar la manifestación de construcción y solicitar la custodia de folios reales en el Registro Público y de Comercio de la Ciudad de México”, expuso el CEE de Morena en la capital de la República, quien también dijo que Tabe Echartea no podía pasar por alto dicha situación. “La ley se debe aplicar sin distingos y si Xóchitl Gálvez cometió alguna irregularidad el alcalde está obligado a actuar en consecuencia”, insistió.

Asimismo, el CEE de Morena en la Ciudad de México pidió investigar el posible conflicto de interés que hubo en la construcción del complejo, ya que, en 2017, Gálvez Ruiz, siendo la delegada en Miguel Hidalgo, entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción, lo cual “le generó beneficios, ya que su casa -la Casa del Moche- la adquirió a precio preferencial”, de 9.8 millones de pesos, pero con un 40 por ciento de descuento.

“Exige @MorenaCiudadMex clausura, resguardo y demolición de construcción ilegal en donde habita @XochitlGalvez. Así como la correspondiente investigación por el posible conflicto de interés que hubo en la construcción del complejo, ya que esto le generó beneficios, pues adquirió #LaCasaDelMoche a precio preferencial”, escribió el CEE de dicho partido político, en su cuenta de la red social X.

“En suma, #LaCasaDelMoche está en un desarrollo al que Gálvez dio luz verde como delegada porque la constructora es clienta de sus empresas, pero que no tiene autorización de uso y ocupación. Aunque es ilegal, la compró por 9.8 millones. No se explica con sus ingresos como senadora, con sus moches sí”, afirmó, por su parte, Ramírez Mendoza.

El 11 de septiembre de 2023, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, ex delegado de Miguel Hidalgo y militante de Morena, publicó un video en su cuenta de la red social X, a través del cual aseguró que la vivienda en la que Gálvez Ruiz vivía en la Ciudad de México, se edificó gracias a “tráfico de influencias y una red de corrupción”.

“Xóchitl Gálvez, ‘Móchitl Gálvez’ autorizó, dio los permisos, autorizaciones de construcción de su propia casa y desarrollo inmobiliario. Toleró que fuera chueca, la compró con un ‘descuentazo’, o sea fue gracias al ‘moche’, esto se llama tráfico de influencias, conflicto de interés y una evidente red de corrupción que construyó cuando fue gobernante”, indicó Romo de Vivar Guerra.

“La ex delegada planeó durante meses construir una casa de lujo durante el periodo que estuvo al frente de la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Recordemos que prometió donar su departamento de las Lomas de Chapultepec sino terminaba su periodo como delegada, no terminó, no cumplió y se fue al Senado de la República”, añadió el militante de Morena.