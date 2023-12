Xóchitl Gálvez Ruiz -precandidata a la Presidencia de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México”-, se reunió en privado con Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes le garantizaron que actuarían con imparcialidad, autonomía e independencia, durante el proceso electoral que culminará el 2 de junio de 2024.

A la reunión privada también asistió Kenia López Rabadán, quien funge como jefa de oficina de precampaña, sin embargo estuvieron ausentes los magistrados Janine Madeline Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, quien el 28 de diciembre encabezó su última sesión como presidente de la Sala Superior del TEPJF, tras la renuncia a dicho cargo tras la presión de sus homólogos Fuentes Barrera, De la Mata Pizaña y Soto Fregoso, quienes le exigieron tomar dicha medida.

“Se trató de una conversación abierta en la que la magistrada y los magistrados ofrecieron a la aspirante presidencial todas las garantías de que los trabajos del TEPJF, durante este proceso electoral, se llevarán a cabo con absoluta imparcialidad, autonomía e independencia”, señaló el TEPJF, en un comunicado, en el cual también se señaló que la reunión entre las autoridades electorales y Gálvez Ruiz, fue como parte del diálogo que los integrantes de la Sala Superior del TEPJF sostenían con todas las fuerzas políticas y sociales del País.

Los magistrados electorales también le expresaron a la precandidata de la coalición opositora, “que la resolución de las controversias y la protección de los derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos están plenamente garantizados”. Asimismo, Soto Fregoso, Fuentes Barrera y De la Mata Pizaña refrendaron la disposición del TEPJF, de reunirse con los demás aspirantes a los principales cargos de elección popular, cuando así se solicitara.

Xóchitl Gálvez Ruiz pidió a los magistrados electorales defender la Constitución y sancionar la promoción que hacía el Presidente Andrés Manuel López Obrador a favor de Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

López Rabadán, jefa de la oficina de precampaña, declaró que en dicha reunión, Gálvez Ruiz fue clara en pedir una actuación institucional de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF y actuar apegados a derecho, ante el proselitismo de López Obrador.

“Para nosotros es más que evidente que el Presidente de la República está más que metido en el proceso electoral, a través de las conferencias de prensa, y no se están generando condiciones democráticas, por lo que esperamos una actuación imparcial, apego a la Constitución y que esto está sobre cualquier interés personal, carreras políticas o presiones externas. Obviamente fue una prioridad hacerles saber que desde nuestra lógica hay una intromisión y que pedimos piso parejo”, declaró al diario Reforma.

López Rabadán dijo que evidentemente la actuación del Presidente López Obrador sería controvertida ante la autoridad electoral, por promocionar a la precandidata de su partido, por lo que Gálvez Ruiz pidió que se atendieran las quejas “con una visión de Estado” y hubieran resoluciones que resistieran las presiones gubernamentales.

La reunión se dio luego que Xóchitl Gálvez expresara su desconfianza al TEPJF, por las presiones que hubo para hacer renunciar a Reyes Rodríguez, como presidente de la Sala Superior.

“A mí lo que hoy no me genera es confianza. La verdad yo no tengo toda la confianza, hasta no ver cómo van a actuar los magistrados”, declaró el 15 de diciembre durante una gira en Puebla cuando se concretó la renuncia de Reyes Rodríguez, presionado por los tres magistrados que se reunieron con la precandidata.

“En sesión con las cinco magistraturas que integramos el @TEPJF_informa manifesté que desempeñaré mis funciones en la Presidencia y atendería los compromisos institucionales hasta el 31 de diciembre de 2023, pero a este encuentro de tres magistraturas con @XochitlGalvez no fui convocado y me enteré que se llevó a cabo por este comunicado”, indicó, por su parte, Reyes Rodríguez, en su cuenta de X.

El todavía presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF defendió la independencia judicial, ya que, según dijo, la imparcialidad no debía estar sujeta a razones de oportunidad o negociación.

“Tras décadas de subordinación de los órganos electorales al Poder Ejecutivo, un Tribunal Electoral imparcial e independiente, es una conquista de la ciudadanía. Por ello, es esencial que el TEPJF consolide, en los meses siguientes, su independencia y dé muestras de ello”, expresó Reyes Rodríguez, en un escrito, compartido antes de quedeje la presidencia.

Asimismo, Rodríguez Mondragón afirmó que la imparcialidad en materia electoral, garantizaba el Estado de derecho en una democracia. Mencionó que ello se reflejaba con un piso parejo para la competencia de todas las opciones políticas; la libertad de la ciudadanía para votar y ser votada; así como la transmisión pacífica del poder público y, con ello, la estabilidad política.

“En la justicia electoral, el principio de imparcialidad adquiere una relevancia singular, pues garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía, implica resolver diferencias de índole política en las que participan partidos políticos, autoridades, gobernantes, representantes, candidaturas, entre muchos otros actores. Sin embargo, precisamente porque son controversias de naturaleza política, no deben juzgarse con razones de oportunidad o negociación”, refirió.

Mencionó que las democracias en el mundo enfrentaban un momento único, y su permanencia dependería de la eficacia de sus instituciones y de demócratas que trabajaran por hacerlas órganos de utilidad pública y con responsabilidad social.

“Por eso, durante dos años se ha buscado que el Tribunal esté a la altura de las exigencias de una sociedad tan vibrante como la de la democracia mexicana. El camino recorrido por el TEPJF representa un avance hacia esta meta. Todos estos proyectos se han puesto en práctica para enfrentar el actual proceso electoral. Dicho proceso coloca al Tribunal ante claros desafíos, propios de las elecciones democráticas, las cuales lo pondrán a prueba para garantizar la legalidad de comicios que deben ser competitivos, libres y transparentes”, planteó Rodríguez Mondragón.

Aseveró que durante su Presidencia, se defendió la autonomía de los Organismos Electorales Locales, ya que, según dijo, eran los únicos que podían definir su estructura operacional y, en el caso del Instituto Nacional Electoral, sólo éste podía designar a la persona titular de su Secretaría Ejecutiva.

“También defendimos la libertad del voto de las y los mexicanos al reforzar la prevención de la injerencia de personas servidoras públicas o instituciones gubernamentales en las elecciones, el uso político de programas sociales durante los procesos comiciales y la compra del voto. Además, defendimos la equidad en la contienda al ordenar el inicio de las precampañas electorales conforme lo establece la ley y confirmamos el desarrollo de procesos partidistas bajo lineamientos del INE para regular su desarrollo y fiscalización”, aseguró.