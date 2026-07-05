$!‘¿Y si sí los encuentran?’: buscadoras marchan en CDMX previo al México vs. Inglaterra

Colectivos y familiares de personas desaparecidas se congregaron este domingo en la Estela de Luz, sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, para iniciar una caminata rumbo a la Glorieta de las Personas Desaparecidas, como parte de una jornada de visibilización realizada en el marco del quinto partido de la Selección Mexicana en el Mundial, que se disputará en unas horas contra Inglaterra. Fernando Vargas, padre de Olin Hernando Vargas, desaparecido en el Ajusco, señaló durante la movilización que este domingo las familias no acudirán al Estadio CDMX, tras denunciar una escalada de violencia hacia colectivos y personas buscadoras. De acuerdo con su testimonio, esta situación se enmarca en el rechazo del gobierno federal a la existencia de desapariciones forzadas en el país, una postura que, dijo, ha generado mayor tensión en el contexto de las protestas. Durante el avance por Paseo de la Reforma, los contingentes de familiares y colectivos corearon consignas como “Gobierno, omiso, regresa a nuestros hijos” y “No, no, no, no es un hecho aislado, las desapariciones son crímenes de Estado”, mientras se dirigían hacia la Glorieta de las Personas Desaparecidas. La movilización avanzó por la lateral de la avenida debido a la instalación de pantallas y dispositivos para la transmisión del partido en distintos puntos de la vialidad. A la altura de la Glorieta de la Diana, los participantes se encontraron con una fila de elementos de seguridad que inicialmente les impidió el paso. Tras algunos reclamos y consignas, el cerco fue abierto y el contingente pudo continuar su recorrido sobre Reforma hacia la zona central de la movilización.

Más adelante, al ingresar a la Glorieta del Ángel de la Independencia, los colectivos avanzaron entre pantallas colocadas para la transmisión del encuentro y la presencia de aficionados. En ese punto se escucharon consignas como “México, campeón, en desaparición” y “aficionado consciente, se une al contingente”, en un intento de integrar su demanda de visibilización al entorno de la jornada futbolística. Al pie del Ángel de la Independencia, los familiares cuestionaron el despliegue de seguridad en la zona y preguntaron dónde estaban esos elementos cuando ocurrieron las desapariciones de sus seres queridos. Reiteraron que su movilización no está dirigida contra el futbol, sino contra el uso de recursos públicos en eventos masivos mientras, afirmaron, persisten limitaciones para la búsqueda de personas desaparecidas. Entre decenas de aficionados y en medio del tránsito por carriles centrales de Paseo de la Reforma, los colectivos continuaron su avance hacia la Glorieta de las Personas Desaparecidas. En el trayecto también lanzaron la consigna “¿y si sí los encuentran?”, en referencia a las exigencias de verdad y justicia que han sostenido durante las jornadas de protesta vinculadas al Mundial. Al llegar a la Glorieta, las familias y colectivos que buscan a personas desaparecidas se concentran en el lugar, donde se encontraba instalada una carpa y comenzaron a extender mantas y fichas de búsqueda para dar continuidad a sus acciones de visibilización en ese punto.

“Hagan su trabajo, localicen a nuestros ausentes” Con un pronunciamiento, familiares y colectivos concluyeron la jornada de protesta y exigieron a las autoridades reforzar la búsqueda de personas desaparecidas. “Hagan su trabajo, localicen a nuestros ausentes y que se busque a los responsables”, pidieron, al tiempo que reprocharon que la respuesta oficial ha sido de “burla, criminalización, acusaciones e intimidaciones”. En el mensaje cuestionaron las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al considerar que muestran “una vez más la insensibilidad que tienen las autoridades al más alto nivel” hacia las familias de personas desaparecidas. Las familias aseguraron que las acciones de búsqueda continuarán más allá del Mundial. “La pelota volvió a México, y los rostros de nuestros desaparecidos a las calles. Seguiremos pegando fichas, seguiremos levantando nuestras lonas, seguiremos saliendo a buscar a nuestros seres amados”, afirmaron, al recordar que para ellas “no son octavos; es para siempre”. Como parte del cierre, familiares y personas solidarias realizaron un abrazo colectivo tras las agresiones que denunciaron haber sufrido el pasado martes en Calzada de Tlalpan. Ahí, Fernando Vargas leyó el mensaje que, dijo, un policía dejó en un buzón solidario durante esa protesta: “Por eso me convertí en policía, para defenderlas, a las que no pueden hablar y a las que sí”. La jornada concluyó con una “cascarita” en la Glorieta de las Personas Desaparecidas, junto al Ajolote Buscador, como un acto simbólico “contra el olvido” y por la verdad y la justicia. Minutos después, la lluvia sobre Paseo de la Reforma obligó a suspender la actividad y dispersó a manifestantes y aficionados que permanecían en la zona.