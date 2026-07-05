‘¿Y si sí los encuentran?’: buscadoras marchan en CDMX previo al México vs. Inglaterra

Colectivos y familiares de personas desaparecidas se congregaron este domingo en la Estela de Luz, sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, para iniciar una caminata rumbo a la Glorieta de las Personas Desaparecidas, como parte de una jornada de visibilización realizada en el marco del quinto partido de la Selección Mexicana en el Mundial, que se disputará en unas horas contra Inglaterra. Fernando Vargas, padre de Olin Hernando Vargas, desaparecido en el Ajusco, señaló durante la movilización que este domingo las familias no acudirán al Estadio CDMX, tras denunciar una escalada de violencia hacia colectivos y personas buscadoras. De acuerdo con su testimonio, esta situación se enmarca en el rechazo del gobierno federal a la existencia de desapariciones forzadas en el país, una postura que, dijo, ha generado mayor tensión en el contexto de las protestas. Durante el avance por Paseo de la Reforma, los contingentes de familiares y colectivos corearon consignas como “Gobierno, omiso, regresa a nuestros hijos” y “No, no, no, no es un hecho aislado, las desapariciones son crímenes de Estado”, mientras se dirigían hacia la Glorieta de las Personas Desaparecidas. La movilización avanzó por la lateral de la avenida debido a la instalación de pantallas y dispositivos para la transmisión del partido en distintos puntos de la vialidad.

A la altura de la Glorieta de la Diana, los participantes se encontraron con una fila de elementos de seguridad que inicialmente les impidió el paso. Tras algunos reclamos y consignas, el cerco fue abierto y el contingente pudo continuar su recorrido sobre Reforma hacia la zona central de la movilización. Más adelante, al ingresar a la Glorieta del Ángel de la Independencia, los colectivos avanzaron entre pantallas colocadas para la transmisión del encuentro y la presencia de aficionados. En ese punto se escucharon consignas como “México, campeón, en desaparición” y “aficionado consciente, se une al contingente”, en un intento de integrar su demanda de visibilización al entorno de la jornada futbolística. Al pie del Ángel de la Independencia, los familiares cuestionaron el despliegue de seguridad en la zona y preguntaron dónde estaban esos elementos cuando ocurrieron las desapariciones de sus seres queridos. Reiteraron que su movilización no está dirigida contra el futbol, sino contra el uso de recursos públicos en eventos masivos mientras, afirmaron, persisten limitaciones para la búsqueda de personas desaparecidas.

Las familiares partieron de la Estela de Luz y llegaron a la Glorieta de las Personas Desaparecidas.

Entre decenas de aficionados y en medio del tránsito por carriles centrales de Paseo de la Reforma, los colectivos continuaron su avance hacia la Glorieta de las Personas Desaparecidas. En el trayecto también lanzaron la consigna “¿y si sí los encuentran?”, en referencia a las exigencias de verdad y justicia que han sostenido durante las jornadas de protesta vinculadas al Mundial. Al llegar a la Glorieta, las familias y colectivos que buscan a personas desaparecidas se concentran en el lugar, donde se encontraba instalada una carpa y comenzaron a extender mantas y fichas de búsqueda para dar continuidad a sus acciones de visibilización en ese punto.

Quinta jornada de movilizaciones durante el Mundial en CDMX Esta movilización corresponde a la sexta jornada de acciones realizadas previo a la inauguración del Mundial y durante los partidos de la Selección Mexicana, que han incluido actividades en la Ciudad de México y Guadalajara, con intervenciones previas en el Estadio CDMX, el Zócalo capitalino y el Ángel de la Independencia.

Las buscadoras denuncian un incremento en la violencia y agresiones en su contra durante sus protestas.