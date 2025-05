‘Ya bájenle’: hermano de AMLO reprende a prensa por reportar violencia en Tabasco

El Secretario General de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, pidió a reporteros “bajarle”, porque según el funcionario estatal, solo cubren temas de violencia cuando también “hay noticias buenas”.

El también hermano del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por los periodistas respecto a que Villahermosa, Tabasco, se encuentra en el primer lugar de la ciudades con la percepción ciudadana de más inseguridad en el País, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“Es que andan como buitres ustedes, hermano. Los de la XEVT, buscando a ver dónde hay un muerto. Ya bájenle, por qué no dan otra noticia, hay noticias buenas en Tabasco”, respondió “Pepín” a los reporteros de medios locales, quienes también le pidieron su postura respecto a los nueve asesinatos que se registraron el 8 de mayo en dicha entidad, además del hallazgo de una cabeza humana al interior de una hielera.

El 6 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contradijo a Miguel Ángel López Martínez, Comandante de la 30 Zona Militar en Villahermosa, Tabasco, quien consideró que el muestreo que realizó el Inegi, para elaborar la ENSU, era tendencioso.

Durante su conferencia de prensa matutina, la Mandataria nacional comentó que no sabía por qué el comandante había comentado que la encuesta del Inegi había sido tendenciosa en Villahermosa, después de que la ENSU indicó que la capital tabasqueña era la ciudad del País con mayor percepción de inseguridad entre los habitantes, con 90.6 por ciento.

“Pues no sé por qué haya comentado esto en particular. A veces hay resultados en seguridad en un mes y la percepción o las encuestas tardan dos, tres meses, o la ciudadanía tarda dos, tres meses, más allá de la encuesta, en reconocer la tendencia de disminución, no es algo automático y es natural. Si hubo una situación de inseguridad y va bajando, la gente de todas maneras tiene el recuerdo de lo que está pasando, no es algo que pase automáticamente”, aclaró la Presidenta.

Sheinbaum Pardo señaló que más allá de la metodología del Inegi que López Martínez pidió modificar, se requería tiempo para que se cambiara la percepción de la ciudadanía, aún cuando hubieran bajado los homicidios y otros delitos.

“Se va a ir reconociendo por parte de la ciudadanía este trabajo que tiene que hacerse de manera constante. Más allá de entrar al debate si tiene que cambiar o no la metodología, pasa que aunque bajen los números, se requiere un poco más de tiempo para que cambie la percepción de la ciudadanía y eso pues tiene que ver con la constancia en que la tendencia vaya disminuyendo”, explicó.

El 5 de mayo, López Martínez consideró que el muestreo que realizó el Inegi para la ENSU era tendencioso, debido a que señaló que los primeros encuestadores acudieron a las áreas más vulnerables y con más delincuencia de Villahermosa, y ahora, por metodología, no podían cambiar la muestra original.

“En lo personal, no digo que de manera oficial, creo que cuando hicieron la muestra metodológica aquí en Villahermosa, los encuestadores iniciales del Inegi lo hicieron de manera tendenciosa, hacia las áreas más vulnerables, las áreas con más delincuencia en la ciudad y como metodológicamente ya no pueden cambiar de cómo hicieron la muestra original, se van por eso”, dijo el comandante.

“¿Ustedes creen que tendríamos 90 por ciento de percepción de inseguridad y haber juntado casi un millón de gentes en el desfile de carros y lo que estamos haciendo ahorita en la feria? Si fuera el caso que saca el Inegi en su encuesta, la gente no saldría a la calle del miedo”, insistió López Martínez.

Ante ello, el comandante pidió revisar la encuesta y llamó a la mesura respecto del análisis, al considerar que no se debía estigmatizar a Villahermosa a nivel nacional o internacional, ya que, según él, la gente era feliz y productiva. “No se vale”, reclamó.