En sesión privada del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el lunes, la Ministra Yasmín Esquivel pidió la renuncia de la Ministra Presidenta Norma Piña, según publicó este martes el diario Reforma.

De acuerdo al medio de comunicación, Esquivel fundamentó su propuesta en que Piña no ha podido tener una interlocución adecuada con los otros dos Poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo.

Detalló que para evitar una reforma judicial radical debe hacerse a un lado para que haya otro interlocutor en las negociaciones parlamentarias.

También añadió que la intervención de Esquivel en la sesión privada de la Corte no fue secundada por otros ministros, “pero tensó las de por sí complejas relaciones en la Corte”.

Este martes, en su conferencia matutina, el Presidente de México rechazó que fuera necesaria la renuncia de Norma Piña Hernández porque, según él, no aceptaría ninguna concertacesión para moderar la reforma al Poder Judicial de la Federación.

”No hace falta que renuncie nadie, sino que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico. Ya nosotros presentamos una iniciativa de ley, que se revise, que se vean los tiempos, los procedimientos que se deben de aplicar, que se fijen los tiempos para la elección, y que se inicie el proceso con una convocatoria en donde puedan ya inscribirse los aspirantes de acuerdo con los requisitos”, indicó.

”No es una concertacesión como era en la época de Salinas, no, no, no. Que sea de conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley, el Presidente tiene facultad para enviar al Congreso una reforma a la Constitución, ya la enviamos. El Congreso revisa, analiza, discute y aprueba en su caso la reforma, incluso modifica términos”, comentó.

El titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que la renuncia de la Ministra Piña Hernández no serviría de mucho, ya que, según él, había una crisis profunda en el PJF, la cual únicamente podría enfrentarse con la reforma judicial.

”Ella llega ahí, desde luego tiene procedimientos que uno no puede aceptar o compartir, pero no sólo es ella, es una crisis del Poder Judicial. ¿Y cómo se enfrenta una crisis, una decadencia? Pues con una reforma, con una transformación, no parchando. ¿Qué hizo el presidente [Ernesto] Zedillo [Ponce de León]? Quitó a los ministros, claro negociando, eso se podría, pero no debe seguirse con esas prácticas, eso no ayuda”, enfatizó.

El Presidente de la República afirmó que respetaba las opiniones de los ministros de la SCJN respecto a la reforma judicial. Sin embargo, reiteró que lo mejor era que el pueblo eligiera a los impartidores de justicia, ya que de esa forma no terminarían debiendo favores a ningún grupo de interés.

”Pues [hay una señal] de respeto a lo que opinan los ministros de otro Poder. Yo pienso que el mejor método para resolver problemas es el método democrático para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Y, si se aprueba una reforma para renovar el Poder Judicial de manera ordenada, sin excluir a nadie, pero que sea el ciudadano, que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, vamos avanzar mucho, muchísimo”, agregó López Obrador.

”Porque, independientemente de cualquier cosa, el juez, el magistrado, el ministro se van a sentir libres, no le van a deber el favor a ningún grupo de interés creado, a ningún político, a ningún potentado, los va a elegir el pueblo y hay que tenerle confianza al pueblo”, finalizó.