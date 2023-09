Al ser cuestionada sobre si ha tenido comunicación con Marcelo Ebrard, luego de que inició reuniones con los ex aspirantes, Claudia Sheinbaum solo mencionó que él le contestó un mensaje, pero no dio más detalles sobre la conversación.

La ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México destacó que la encuesta de Morena fue un “proceso inédito de democracia” al participar cinco encuestadoras diferentes y recalcó que la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de entre 10 a 14 puntos, lo que consideró “una decisión muy contundente”.

“Yo no lo llamaría una ruptura, es una decisión que tiene que tomar Marcelo, que tiene que tomar su equipo, como lo hemos dicho, está la puerta abierta y tendida la mano por si el quiere regresar”, dijo.

MÉXICO._ Claudia Sheinbaum, coordinadora Nacional de la Cuarta Transformación, aún no ve una ruptura entre Morena y Marcelo Ebrard, pese a que el ex Canciller dejó la contienda interna del partido y desconoció los resultados que lo colocaron en segundo lugar.



¿Por qué habría una ruptura entre Marcelo Ebrard y Morena?

El ex Canciller Marcelo Ebrard aseguró el pasado 7 de septiembre que ya no tiene espacio en Morena rumbo al proceso electoral de 2024, luego de que el partido no tomó en cuenta las incidencias que su equipo reportó.

El aspirante presidencial aseguró que hubo una “inequidad tremenda” en la encuesta y que hay cómo probarlo.

“Yo no estoy argumentando que le gané a Claudia en Morena, nuestro argumento, o lo que pido es que hubo una inequidad tremenda y hay cómo probarlo, no deberíamos permitir eso”, sostuvo.