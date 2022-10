Yo no me voy a postular nunca, en ningún cargo: Gutiérrez Müller

MÉXICO._ La escritora e historiadora, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó, el 13 de octubre del 2022, que no aspira a ningún cargo público, porque “no es lo suyo”.

“Yo no sería senadora, ni diputada, ni presidente, ni diputada local, ni alcaldesa, nunca”, dijo la académica e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

“Yo no me voy a postular nunca, en ningún cargo, no, no, eso sí que bueno que lo dices porque no es lo mío”, respondió la también poeta y cantante, a Paco Ignacio Taibo II, presentador durante su participación en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México.

“Yo creo en la política, quiero tener una postura política, argumentarla, pero no pretendo [ningún cargo público], ya lo había dicho. ¿No se acuerdan? Es la amnesia”, agregó la presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural mexicano.

“La amnesia llevó que muchos se olvidan que en el 2018, yo se los dije, que les dije que iba a acompañar a una persona en su trabajo y que yo continuaría desde donde pudiera, ayudándolo, nada más, y que no me iba a proponer para ninguna cosa de esas actividades”, insistió Gutiérrez Müller.

Ante decenas de personas que llenaron el Foro Ricardo Flores Magón, la esposa del titular del Poder Ejecutivo Federal acusó que es la amnesia la que hace suponer, o decir, que “la señora es el as bajo la manga”.

“Hasta de alcaldía, de no sé dónde me ponen, no, no, no, no; zapatero a tus zapatos, y yo soy zapatera”, agregó la escritora e historiadora, quien al inicio de su conferencia, indicó que le daba mucho gusto que Taibo II la presentó por su nombre “y no con quién me casé, o la mamá de quién soy, o tía de qué sobrino”.

AMLO AFIRMA QUE BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER NO ASPIRA A NINGÚN CARGO POLÍTICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, el 11 de octubre del 2022, que su esposa, la escritora e historiadora, Beatriz Gutiérrez Müller, no aspira a ningún cargo político y comentó que ella en su momento dará a conocer su decisión, así como cuando externó que ella no quería ser primera dama.

“Beatriz, de una vez aprovecho para decirles, que no aspira a ningún cargo, eso es lo que ella me ha manifestado. Creo eso en su momento lo va a externar, así como dijo al principio que no iba a ser primera dama porque, pues, todas las mujeres son primera dama y que se iba a seguir dedicando a su trabajo como investigadora” mencionó el político tabasqueño de la también poeta y cantante.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que cuando se termine su gestión como presidente de la República se retirará a su finca ubicada en Palenque, Chiapas, mientras su esposa continuará siendo académica e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

“Así como dijo al principio que no iba a ser primera dama, porque todas las mujeres son primeras damas y que se iba a seguir dedicando a su trabajo como investigadora, así también nosotros terminando, en mi caso en menos de dos años, y me voy a Palenque, y ella va seguir como maestra y como investigadora, eso es lo que me ha dicho. En su momento creo que lo va expresar”, indicó López Obrador.

“Ya no quiero hablar más porque es una mujer con criterio, independientemente, y no me vaya a reclamar de que para que estoy de vocero, de salamero, dirían en el pueblo”, agregó el mandatario nacional, quien el 10 de octubre del 2022 informó que la presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural mexicano viajará a Chile el día 24 del presente mes y año.

Ello para acudir al homenaje que le están realizando a la poeta y diplomática Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, quien llegó a México en 1922 a petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP) encabezada por José Vasconcelos Calderón, durante el Gobierno de Álvaro Obregón Salido.

“Estamos revisando unos testimonios que llevará sobre esta extraordinaria mujer, Premio Nobel de Literatura en 1945”, dijo el político tabasqueño en un par de publicaciones en su cuenta de la red social Twitter, en los cuales anexó una fotografía junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.