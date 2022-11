‘Yo perdí una elección organizada por el INE. Acepté el resultado y hoy lo defiendo’, afirma Anaya

Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano recordó que él perdió dicha elección en 2018, pero aceptó el resultado y ahora defenderá al Instituto Nacional Electoral (INE).

En un video semanal publicado a través de Twitter este lunes, el político queretano reconoció la asistencia de los miles de manifestantes que marcharon en defensa del INE el domingo, asegurando que es preferible que los ciudadanos elijan con su voto a sus representantes.

“Podrá a veces no gustarnos el resultado de una elección, pero no hay duda de que lo mejor es dejar que sea la gente, con su voto, la que tenga la última palabra... Yo mismo perdí una elección organizada por el INE. Acepté el resultado y hoy defiendo al INE”, agregó el también ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

“Porque no importa si eres jornalero o empresario, podrás ser el más rico, pobre, joven, adulto. Cada voto vale igual y por eso el voto nos hace iguales a todos. Y el voto es además una herramienta muy poderosa. Te da el poder para poner en el Gobierno a los que tú crees que van a hacer bien las cosas, y para quitar a los que lo están haciendo mal”.

Asimismo, el ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión denunció que, a base de mentiras, el Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, quieren desaparecer el órgano constitucional autónomo, al igual que eliminaron el Seguro Popular, las guarderías y los tratamientos para los niños con cáncer.

Anaya Cortés acusó que esa nueva mentira, usada como justificación para desaparecer al INE, es que supuestamente genera un gasto excesivo, cuando en realidad su costo representa los óptimos controles de seguridad que tiene para ejercer la democracia.

“La nueva mentira que están usando para desaparecer al INE es que el INE es muy caro. Nomás que con el dinero que están tirando en [la refinería] Dos Bocas alcanzaría para mantener al INE 25 años. Solo las pérdidas de un año de [Petróleos Mexicanos] PEMEX y la [Comisión Federal de Electricidad] CFE, equivalen a 23 años de operación del INE”, explicó el ex candidato presidencial.

Anaya Cortés agregó que el principal gasto del INE es lo que cuesta que casi 95 millones de personas tengan una credencial para votar con fotografía que no se puede falsificar, por lo bien hecha que está y por todas las medidas de seguridad que tiene.

Además, aseguró que detrás de dicho pretexto, lo que desea el Gobierno encabezado por López Obrador es “tener el control de la credencial para votar y del padrón electoral”, lo, según dijo, es sumamente peligroso, ya que fue lo que permitió los fraudes en el pasado.

“Es sumamente peligroso, porque fue lo que permitió los fraudes en el pasado, como ejemplo la elección de Chihuahua en 1986, aquella que motivó manifestaciones ciudadanas como las de ahora y la huelga de hambre del connotado panista Luis H. Álvarez [Álvarez]”, detalló Anaya Cortés.

“En aquel entonces era Secretario de Gobernación, esto es 1986, por cierto amiguísimo de López Obrador, Manuel Bartlett [Díaz], mandó llamar a los intelectuales y periodistas para decirles que estaban mintiendo. O sea, en pocas palabras les dijo: o me presentan las pruebas o se callan”, recordó el panista.

“Y en su soberbia les dijo: ‘es más, llévense si quieren todas esas cajas, ahí están todas las actas, casilla por casilla, revísenlas, y verán que no hubo fraude’. Como muchos aún recuerdan, el recuento demostró que sí hubo fraude”, aseguró el ex diputado federal.

“A nadie le conviene que sea el gobierno o un partido político el que tenga el control de las elecciones, del padrón electoral o de la credencial para votar. Y, además, si están tan seguros de que van a ganar, si están tan seguros de que están gobernando muy bien, entonces ¿por qué quieren tener el control del árbitro electoral?”, cuestionó el ex candidato presidencial opositor.

Por último, Anaya Cortés dijo estar convencido de que la buena función del órgano electoral estaba a la vista, ya que siendo un árbitro autónomo e independiente, en el 2000 el PAN ganó la Presidencia de la República, mientras que en el 2012 lo hizo el PRI, así como Morena en 2018.

“Los datos están a la vista: con un árbitro autónomo, independiente, ganó el PAN en el 2000, el PRI en 2012 y Morena en 2018, por eso lo mejor es dejar que la gente, con su voto, sea la que tenga la última palabra. Y por eso hay que defender al INE”, expresó el político queretano.